Washougal: Jo Shimoda (Honda) besiegt Haiden Deegan

​Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda den 8. Lauf der US Nationals in Washougal vor Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) und Garrett Marchbanks (Kawasaki).

8. Lauf der US Nationals in Washougal: Diesmal war es Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer Garrett Marchbanks, der im Zeittraining die schnellste Rundenzeit in den Boden brannte und von der Pole-Position in die Wertungsläufe startete. Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) ging diesmal nur von Platz 6 aus ins Rennen.

Den Holeshot zum ersten Lauf zog aber zunächst Triumph-Werksfahrer Jalek Swoll, doch noch in der ersten Runde stürzte er in Führung liegend bei hoher Geschwindigkeit über das Vorderrad und musste das Rennen angeschlagen aufgeben. GASGAS-Werksfahrer Ryder DiFrancesco übernahm die Führung, doch von hinten kam Haiden Deegan (Yamaha) mit Riesenschritten näher. Als die beiden Kampfhähne gleichauf waren, verlor Ryder die Balance und sprang von links nach rechts, sodass beide Fahrer in der Luft kollidierten. Haiden konnte durch eine gekonnte Aktion einen Crash gerade noch verhindern, DiFrancesco stürzte, konnte aber das Rennen danach fortsetzen. Er beendete den Lauf auf dem 11. Platz.

An der Spitze setzten sich unterdessen Haiden Deegan (Yamaha) und Jo Shimoda (Honda) ab. Polesetter Garrett Marchbanks wurde Dritter.

Kawasaki-Werksfahrer Seth Hammaker zog den Holeshot zum zweiten Lauf, aber noch in der ersten Runde setzte sich Shimoda mit enorm hohem Kurvenspeed auf den Außenlinien durch und übernahm die Führung. Haiden Deegan hatte in diesem Rennen keinen guten Start, kam nur im Bereich der Top-10 aus der ersten Runde und musste sich danach Schritt für Schritt nach vorne kämpfen. Den führenden Japaner erreichte Deegan nicht mehr.

Jo Shimoda gewann den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 18,2 Sekunden. Mit einem 2-1-Ergebnis wurde der HRC-Werksfahrer nach seinem Triumph in RedBud erneut Tagessieger der 250er Klasse. Am Ende lagen er und Deegan mit 47 Punkten gleichauf an der Spitze. Tiebreaker in Sachen Tagessieg war Shimodas besseres Ergebnis im zweiten Lauf. Garrett Marchbanks wurde im zweiten Lauf Vierter und stand in Washougal mit einem 3-4-Ergebnis auf dem dritten Podiumsrang.

Nach 8 von 11 Läufen bleiben die Verhältnisse an der Tabellenspitze unverändert: Deegan führt mit einem Vorsprung von weiterhin 45 Punkten vor Shimoda. Garrett Marchbanks verbesserte sich nach seinem Podium in Washougal und dem gleichzeitig schwachen 11. Platz von Levi Kitchen (Kawasaki) von Tabellenplatz 4 auf 3. Der verletzt ausgefallene Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle fiel von Platz 5 auf 6 zurück.

Ergebnis US Nationals Washougal 250 ccm:



1. Jo Shimoda (J), Honda, 2-1

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-2

3. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 3-4

4. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 7-3

5. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 5-5

6. Dilan Schwartz (USA), Yamaha, 4-11

7. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 10-7

8. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 8-9

9. Drew Adams (USA), Kawasaki, 13-6

10. Rider DiFrancesco (USA), GASGAS, 11-8

11. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 9-10

12. Jordon Smith (USA), Triumph, 6-14

…

18. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 19-16

…

DNS: Tom Vialle (FRA), KTM

DNS: Julien Beaumer (USA), KTM

DNS: Chance Hymas (USA), Honda

DNS: Jeremy Martin (USA), Yamaha

DNS: Michael Mosiman (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 368

2. Jo Shimoda (JPN), Honda, 323, (-45)

3. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 252 , (-116)

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 239 ,(-129)

5. Mikkel Haarup (DEN), Triumph, 209, (-159)

6. Tom Vialle (FRA), KTM, 202, (-166)

7. Michael Mosiman (USA), Yamaha, 170, (-198)

8. Max Vohland (USA), Yamaha, 168, (-200)

9. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 157, (-211)

10. Jordon Smith (USA), Triumph, 152, (-216)