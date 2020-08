Ironman: Jeremy Martin (Honda) siegt erneut

Jeremy Martin gewann Runde 3 der US Nationals in Crawfordsville

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Jeremy Martin den 3. Lauf der US Nationals der 250ccm Klasse. Tabellenführer Dylan Ferrandis gewann den ersten Lauf souverän und stürzte nach dem Start von Moto 2.

3. Lauf der US Nationals in Crawfordsville (Indiana): Der französische Tabellenführer Dylan Ferrandis (Yamaha) gewann den ersten Lauf souverän mit einem Start-Ziel-Sieg. Sein Vorsprung gegenüber Jeremy Martin (Honda) betrug mehr als 26 Sekunden. «Ich habe schnell einen gutenFluss gefunden», erklärte Ferrandis nach seinem Sieg in Moto-1, «danach bin ich mein eigenes Rennen gefahren. Es hat viel Spaß gemacht.»

Nach dem Start zum zweiten Lauf kollidierte Ferrandis ausgerechnet mit seinem Teamkollegen Shane McElrath in der ersten Kurve und stürzte. Der Franzose musste von ganz hinten eine Aufholjagd starten. Mit einer bravourösen Leistung fuhr er noch auf P3 nach vorne. «Leider ging mir am Ende die Zeit aus», erklärte Ferrandis nach dem Rennen. «Ich bin von ganz hinten so gut ich konnte nach vorn gefahren. Der Crash in der ersten Kurve war ärgerlich. ich denke, ich hätte dieses Rennen heute gewinnen können. Aber es ist wie es ist. Ich freue mich auf die nächsten Rennen.»

Jeremy Martin gewann den holeshot zum zweiten Lauf und gewann ihn am Ende mit 5,7 Sekunden Vorsprung vor Justin Cooper. Brandon Hartranft (KTM) stand mit einem 3-4-Ergebnis am Podium.

An der Tabellenspitze wird es enger. Jeremy Martin hat seinen Rückstand auf Leader Ferrandis auf 4 Punkte verkürzt.

Ergebnis US Nationals 250ccm, Ironman



1. Jeremy Martin (USA), Honda, 2-1

2. Dylan Ferrandis (FRA), Yamaha, 1-3

3. Brandon Hartranft (USA), KTM, 3-4

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 8-2

5. Jett Lawrence (AUS), Honda, 4-5

6. Alex Martin (USA), Suzuki, 7-6

7. Shane McElrath (USA), Yamaha, 6-10

8. Jo Shimoda (JPN), Honda, 12-7

9. Mitchell Harrison (USA), Kawasaki, 11-8

10. Carson Mumford (USA), Honda, 13-9

11. Derek Drake (USA), KTM, 10-12

12. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 5-17

Meisterschaftsstand nach Runde 3:



1. Dylan Ferrandis, 135

2. Jeremy Martin, 131, (-4)

3. Alex Martin, 100, (-35)

4. Shane McElrath, 95, (-40)

5. RJ Hampshire, 90, (-45)

6. Cameron Mcadoo, 79, (-56)

7. Justin Cooper, 75, (-60)

8. Jett Lawrence, 63, (-72)

9. Brandon Hartranft, 61, (-74)

10. Mitchell Harrison, 61, (-74)