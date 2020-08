Max Anstie: Mit Suzuki auf dem Podium!

Der Brite Max Anstie sorgte bei der US-Motocross-Meisterschaft mit einem dritten Platz beim Meeting in Loretta Lynn mit seinem neuen Team für Furore.

Max Anstie war die Sensation beim zweiten Event der US-Motocross-Meisterschaft auf der Ranch von Loretta Lynn auf sandigem und diesmal auch teils schlammigen Untergrund. Der Brite führte im zweiten Lauf nach dem Holeshot das Rennen sogar über den Großteil der Distanz an und landete am Ende hinter Sieger Zach Osborne (Husqvarna) und Marvin Musquin (Red Bull-KTM) auf Rang 3. In der Tageswertung brachte das in Kombination mit Platz 10 im ersten Durchgang gesamt den fünften Rang.

Anstie, der für das Team H.E.P. Motorsport Twisted Tea fährt, belegt nach zwei Stationen in der Gesamtwertung der Motocross-Serie mit 47 Punkten den neunten Rang und ist somit auf Anhieb bester Suzuki-Fahrer. «Mein Team hat einen großartigen Job gemacht um mit den harten Bedingungen zurecht zu kommen», erklärt Anstie, der zur Rennmitte bereits ein 5,2-Sekunden-Guthaben hatte. Durch den Sturz eines überrundeten Fahrers vor ihm büßte Anstie jedoch dann die Führung ein.

«Ich bin wirklich happy mit dem dritten Platz, nachdem ich das Rennen angeführt habe. Ich freue mich vor allem, dass ich mit Platz 15 im ersten Rennen in der Motocross-Meisterschaft gut platziert bin», strahlte der 26-jährige Anstie, der in der Saison 2019 in der MXGP-Szene noch für das Team von Standing Construct unterwegs war.

Jetzt blickt Anstie bereits mit voller Motivation nach vorne. «Inzwischen freue ich mich schon auf eine neue Piste nächste Woche und darauf, mich weiter aufzubauen.» Die dritte Station wird auf der Piste von Ironman in Crawfordsville im US-Bundesstaat Indiana über die Bühne gehen.

Ergebnis US Nationals Loretta Lynn's 2:

1. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 5-1

2. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 3-5

3. Marvin Musquin (FRA), KTM, 8-2

4. Broc Tickle (USA), Yamaha, 2-9

5. Max Anstie (GBR), Suzuki, 15-3

Meisterschaftsstand nach Runde 2:

1. Zach Osborne, 88 Punkte

2. Marvin Musquin, 69, (-19)

3. Justin Barcia, 59, (-29)