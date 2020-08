Musquin (KTM/P3): «Endlich wieder auf dem Podium»

Nach langer Verletzungspause stand Red Bull KTM Werksfahrer Marvin Musquin in Hurricane Mills erstmals wieder auf dem Podium der US Nationals. Im ersten Lauf musste der Franzose aber die Box ansteuern.

Ein Schlammrennen wie das in Hurricane Mills (Loretta 2) ist immer auch ein Lotteriespiel. Schon am Freitag vor dem Rennen hatten heftige Regenschauer die Ranch von US-Countrylegende Loretta Lynn massiv unter Wasser gesetzt. Musquin, der während der gesamten Saison der Supercross-WM wegen Knie- und Bänderproblemen aussetzen musste, startete im Bereich der Top-5 in den ersten Lauf, musste aber nach einem Sturz die Box ansteuern, um seine total verschlammten Handschuhe zu wechseln. Danach kam er auf Platz 8 ins Ziel.

Im zweiten Lauf kämpfte der Franzose gleich nach dem Start mit Max Anstie (Suzuki) um die frühe Führung und hielt sich 9 Runden auf Rang 2, bevor Zach Osborne (Husqvarna) zur Spitzengruppe vorrückte und sowohl an Musquin als auch an Anstie vorbei in Führung ging. Musquin startete einen Endspurt und kam am Ende sogar noch an Tagessieger Osborne heran. Auch wenn es nicht mehr zum Überholen reichte, war der Franzose über sein Podium glücklich.

«Ich freue mich, endlich wieder auf dem Podium zu stehen», erklärte der KTM-Werksfahrer. «Es hat ja eine Weile gedauert. Die Bedingungen waren hart, aber ich habe mir zum Ziel gesetzt, vorne mitzumischen und das ist mir im zweiten Lauf ganz gut gelungen. Ich hätte mir gewünscht, etwas konstanter durch die Rennen zu kommen, aber das ist eben Racing. Heute hatte jeder Fahrer mit Problemen und Stürzen zu kämpfen.»

Unter den Extrembedingungen von Hurricane Mills kam es zu vielen technischen Ausfällen. Prominentestes Opfer war Titelverteidiger Eli Tomac, der seine Kawasaki gleich in beiden Rennen mit überhitztem Motor abstellen musste.

«Es ging heute auch darum, das Motorrad zu schonen und über die Renndistanz zu bringen. Ich hatte mit meinem Bike keine Probleme», erklärte Musquin.

Musquin rückte in der Tabelle von P5 auf P2 vor.

Ergebnis US Nationals Loretta Lynn's 2:



1. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 5-1

2. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 3-5

3. Marvin Musquin (FRA), KTM, 8-2

4. Broc Tickle (USA), Yamaha, 2-9

5. Max Anstie (GBR), Suzuki, 15-3

Meisterschaftsstand nach Runde 2:



1. Zach Osborne, 88

2. Marvin Musquin, 69, (-19)

3. Justin Barcia, 59, (-29)