Budds Creek National mit Tony Cairoli (KTM)

Beim Budds Creek National an diesem Wochenende wird wieder der neunmalige Weltmeister Antonio Cairoli (KTM) am Start stehen. Außerdem wird die offizielle Präsentation von Team USA für das MXoN erwartet.

Die US Nationals gehen an diesem Wochenende in Budds Creek in ihre 10. von insgesamt 12 Runden. Die Wetteraussichten sind sommerlich bei Tageshöchsttemperaturen von 29 Grad. Letztes Jahr bezwang der spätere Champion Dylan Ferrandis (Yamaha) den deutsche HRC-Werksfahrer Ken Roczen nur ganz knapp. Roczen gewann Lauf 1 und Ferrandis den zweiten Lauf.

Dieses Jahr ist Chase Sexton der Mann, den es zu schlagen gilt. Er hat beim letzten Rennen in Unadilla mit einem eindrucksvollen Doppelsieg wieder die Tabellenführung übernommen, doch Yamaha-Werksfahrer Eli Tomac hat nur einen einzigen Punkt Rückstand. Es bleibt also weiterhin spannend. Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson hat mit 84 Punkten Rückstand bereits etwas den Anschluss verloren und nur noch theoretische Titelchancen.

Auch wenn für Roczen der Meisterschaftszug längst ohne ihn abgefahren ist, ist ein Podium am Ende seiner Honda-Zeit noch in Reichweite. Um dieses Ziel zu erreichen, müsste er sich aber wieder gegen Anderson durchsetzen. Letzte Woche haderte er mit Armkrämpfen, bekräftigte aber, dass er nach wie vor für seine Sache brennt.

Außerdem wird in Mechanicsville auch Antonio Cairoli wieder am Start erwartet. Der Sizilianer bereitet sich sorgfältig auf das Motocross der Nationen am 25. September in RedBud vor. Nicht zuletzt erwarten wir die offizielle Bekanntgabe des US-Teams für die Nations.

Meisterschaftsstand 450 MX nach Runde 9 von 12:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 409

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 408, (-1)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 325, (-84)

4. Ken Roczen (D), Honda, 304, (-105)

5. Christian Craig (USA), 273, (-136)

6. Ryan Dungey (USA), KTM, 264, (-145)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 246, (-163)

8. Aaron Plessinger (USA), 230 (-179)

9. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 195, (-214)

10. Shane McElrath (USA), Husqvarna, 165, (-244)

In der 250er Klasse dürfen wir auf das Debüt des Spaniers Guillem Farres gespannt sein, der für das Star Racing Yamaha Werksteam am Start stehen wird. Die Saison wurde dominiert vom Australier Jett Lawrence, der letzte Woche drei teils schwere Stürze wegstecken musste. Jett führt mit 26 Punkten Vorsprung vor seinem älteren Bruder Hunter. Auf Platz 3 hat der Japaner Jo Shimoda bereits 40 Punkte Rückstand.

Meisterschaftsstand 250 MX nach Runde 9 von 12:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 391

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 365, (-26)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 351, (-40)

4. Justin Cooper (USA), Yamaha, 316, (-75)

5. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 227, (-164)

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 222, (-169)

Die Rennen im Livestream:

Livetiming (kostenlos)

Livestream:

FloRacing (6,99$ monatlich)

Zeitplan Budds Creek Nationals

Samstag, 20.08.2022

19:00: 250MX Lauf 1

20:00: 450MX Lauf 1

21:00: 250MX Lauf 2

22:00: 450MX Lauf 2



* Alle Angaben ohne Gewähr, Zeitangaben in MESZ