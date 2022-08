Spanier Guillem Farres startet für US-Werksteam

Der Führende des ADAC Youngsters-Cups, Guillem Farres, startet am kommenden Wochenende in Budds Creek zum 10. Lauf der US Nationals der 250er Klasse. Farres ersetzt den verletzten Nick Romano be Star Racing Yamaha.

Das aufstrebende spanische Talent Guillem Farres, der gestern erst seine Nominierung für die spanische Nationalmannschaft beim Motocross der Nationen in RedBud im Kini-Shirt verkündete, wird am kommenden Samstag in Budds Creek am 10. Lauf der US Nationals teilnehmen. Farres wird Nick Romano ersetzen, der für das Star Racing Yamaha Werksteam unterwegs ist und sich am Dienstag beim Training den Daumen verletzte.

Ob Farres auch am 25. September beim Motocross der Nationen mit Yamaha-Werksmaterial nach US-Standard antreten wird, wurde noch nicht bekanntgegeben. Nach bisherigen Planungen sollte er auf der Raths-KTM an den Start gehen. Sollte Farres in den USA Fuß fassen, würde die spanische Mannschaft schlagartig in den engeren Favoritenkreis aufrücken. Im Moment hadert Spaniens Speerspitze Jorge Prado noch mit gesundheitlichen Problemen. Wenn er aber bis zum 25. September wieder fit ist, dann zählt er in RedBud definitiv zu den Podiumskandidaten. Ruben Fernandez ist ein MXGP-Top-5-Fahrer. Sollte es Guillem Farres beim MXoN in die Top-10 schaffen, ist für die spanische Mannschaft in RedBud alles drin.

Im Moment freut sich Farres auf sein US-Debüt am kommenden Samstag: «Alles begann vor zwei Wochen, als ich einen Anruf bekam, in die USA zu kommen, während ich in Spanien auf Urlaub war. Am Anfang konnte ich es gar nicht glauben und habe einfach einen Weg gesucht, nach Amerika zu kommen. Es war kein Renneinsatz geplant, aber ich hatte eine gute Woche. Ich denke, sie waren zufrieden mit mir und ich war wirklich glücklich mit dem Motorrad und mit dem ganzen Umfeld. Es wurde mir angeboten, in Budds Creek zu starten, was für mich ein Traum ist. Ich bin sehr dankbar für die Gelegenheit und freue mich auf das Wochenende. Das Motorrad ist unglaublich und alle im Team waren hilfsbereit und freundlich zu mir. Wir werden sehen, wie es läuft, aber ich bin wirklich für dieses Rennen motiviert.»

Guillem Farres dominiert den ADAC MX Youngsters Cup. Die nächsten Rennen der europäischen Serie finden am 3. September in Jauer und am 10. September in Holzgerlingen statt. Die beiden letzten Läufe der US Nationals sind am 27. August (Ironman, Indiana) und 3. September auf dem Fox-Raceway in Kalifornien. Sollte Farres in den USA für die letzten Rennen bleiben, kommt es zur Terminkollision am 3. September. Aber so weit ist es noch nicht. Alles wird davon abhängen, wie sich Farres am kommenden Wochenende in dem stark besetzten US-Feld schlägt.