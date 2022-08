Chase Sexton siegt und ist wieder Tabellenführer

Mit einem Doppelsieg gewann HRC-Werksfahrer Chase Sexton das Unadilla National und übernahm damit zugleich wieder die Tabellenführung der Lucas Oil Pro Motocross Championships. Ken Roczen (HRC) wurde Fünfter.

9. Lauf der US Nationals in Unadilla: Ken Roczen (Honda) liegt die Strecke im Bundesstaat New York und so brannte er schon am Vormittag mit 2:14,5 die schnellste Rundenzeit in den Boden und startete von der Pole-Position.

Beim Start zum ersten Lauf ging es zwischen Jason Anderson (Kawasaki) und dem nach langer Verletzungspause zurückgekehrten Dylan Ferrandis (Yamaha) äußerst eng zu. Ferrandis zog den Holeshot, doch Roczen übernahm noch in der ersten Runde die Führung. Tomac setzte sich zunächst gegen seinen Teamkollegen Ferrandis durch und in Runde 4 überholte er Ken Roczen und übernahm damit die Führung.

Chase Sexton (Honda) startete nur im Bereich der Top-10, kämpfte sich aber offensiv nach vorn. Er überholte Plessinger, Ferrandis, Anderson, Roczen und in Runde 8 klaffte noch eine Lücke von über 6 Sekunden zu Leader Tomac, die er binnen weniger Runden schließen konnte. Das Überholmanöver gegen Tomac war allerdings riskant, denn die beiden Titelaspiranten kollidierten beinahe in der Luft. Tomac musste ausweichen, Sexton zog an der Spitze auf und davon und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 12,8 Sekunden vor Tomac und Anderson.

Ken Roczen, der das Rennen zu Beginn angeführt hatte, fiel in der zweiten Rennhälfte wieder zurück. Der Deutsche wurde zunächst von Anderson, Ferrandis und später auch von Ryan Dungey überholt. Dungey erhielt aber nach dem Rennen eine Strafversetzung (Penalty) um einen Platz nach hinten, wodurch Roczen offiziell auf Rang 5 und Dungey auf P6 gewertet wurde.

Den Holeshot zum zweiten Lauf gewann Eli Tomac, der das Rennen danach 4 Runden lang anführte, bevor Chase Sexton erneut von hinten nachrückte. Zuvor musste er sich aber gegen Jason Anderson durchsetzen. Sexton gewann den zweiten Lauf souverän mit einem Vorsprung von 15 Sekunden vor Eli Tomac und Jason Anderson.

Mit diesem Doppelsieg konnte Sexton seinem ärgsten Titelrivalen Tomac das Redplate des Tabellenführers wieder entreißen. Sexton führt nach 9 von 12 Rennen die Meisterschaft mit einem Punkt Vorsprung an. Der Titelkampf 2022 bleibt also weiterhin spannend.

Ken Roczen startete in den zweiten Lauf auf P6 und wurde in Runde 12 erneut von Dungey kassiert, wodurch er auf P7 zurückfiel. Mit einem 5-7-Ergebnis beendete der Deutsche den Tag auf Gesamtrang 5. In der Meisterschaftstabelle rangiert er weiterhin auf P4 und mit 21 Punkten Rückstand zu Jason Anderson auf Platz 3.

Ferrandis beendete den zweiten Lauf nach verpatztem Start nur auf Rang 10. Die nach ihrer Verletzungspause ebenfalls in Unadilla zurückgekehrten Malcolm Stewart und Dean Wilson (beide Husqvarna) beendeten den Tag auf den Rängen 15 und 16.

Der 10. Lauf der US Nationals findet kommende Woche (20. August) in Mechanicsville statt.

Ergebnis US Nationals Unadilla 450 ccm:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 1-1

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 3-3

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 3-3

4. Aaron Plessinger (USA), KTM, 7-4

5. Ken Roczen (D), Honda, 5-7

6. Ryan Dungey (USA), KTM, 6-6

7. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 4-10

8. Justin Barcia (USA), GASGAS, 10-5

9. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 9-8

10. Christian Craig (USA), 11-9

11. Alex Martin (USA), Yamaha, 13-11

12. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 8-17

13. Fredrik Noren (S), KTM, 12-14

14. Josh Gilbert (GB), Husqvarna, 15-12

15. Malcolm Stewart (USA), 14-16

16. Dean Wilson (GB), Husqvarna, 19-13

17. Shane McElrath (USA), Husqvarna, 16-18

…

34. Lars van Berkel (NL), Honda, 30-35

...

DNS: Max Anstie (GB), Honda, 8-33

Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 12:

1. Chase Sexton (USA), Honda, 409

2. Eli Tomac (USA), Yamaha, 408, (-1)

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 325, (-84)

4. Ken Roczen (D), Honda, 304, (-105)

5. Christian Craig (USA), 273, (-136)

6. Ryan Dungey (USA), KTM, 264, (-145)

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 246, (-163)

8. Aaron Plessinger (USA), 230 (-179)

9. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 195, (-214)

10. Shane McElrath (USA), Husqvarna, 165, (-244)