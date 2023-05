Tom Vialle (KTM/P4) über sein US Nationals Debüt

Der amtierende MX2-Weltmeister Tom Vialle (KTM) absolvierte beim Auftakt der US Nationals in Pala (Kalifornien) sein Debüt im US-Motocross. Besonders im zweiten Lauf zeigte er, dass er konkurrenzfähig ist.

Nachdem der amtierende MX2-Weltmeister Tom Vialle Ende letzten Jahres aus Europa in die USA gewechselt war und in die US Supercross-Ostküsten-Meisterschaft auf Rang 8 beendete, stand nun beim Saisonauftakt der US Motocross-Saison die nächste Herausforderung für den Franzosen an.

«Mit P16 im Qualifying war es ein schwieriger Start in den Tag», erklärte Vialle. «Wir haben vor den Wertungsläufen einige Änderungen am Setup vorgenommen. Im ersten Lauf bin ich dann auch schon viel besser gefahren und beendete das Rennen auf Rang 7. Für den zweiten Lauf konnten wir weitere Verbesserungen vornehmen und ich fühlte mich danach auf der Strecke viel besser. P3 war dann angesichts der Umstände okay. Wir haben im Laufe des Tages also große Fortschritte machen können.»

Vialle beendete sein AMA Nationals Debüt mit einem 7-3-Ergebnis auf Gesamtrang 4 und rangiert damit auch in der Tabelle auf P4. Der Franzose kam angeschlagen nach Kalifornien: «Ich war vor dem Rennen ein paar Tage krank. Im Großen und Ganzen bin ich also froh, wie es in Pala gelaufen ist.»

In Pala wurde deutlich, dass Vialle im Motocross-Bereich in den USA auf Anhieb konkurrenzfähig ist. Es scheint jetzt nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis er auf dem Podium der US Nationals steht.

Ergebnis US Nationals Pala, 250:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 3-1

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 6-2

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 1-11

4. Tom Vialle (F), KTM, 7-3

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 5-4

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 2-9

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 4-6

8. Guillem Farres (E), Yamaha, 8-5

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 10-7

10. Carson Mumford (USA), Kawasaki, 11-8

…

15. Michael Mosiman (USA), GASGAS, 19-10

16. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 17-15

17. Jeremy Martin (USA), Yamaha, 16-19

Meisterschaftsstand nach Runde 1:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 45

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 37

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 35, (-8)

4. Tom Vialle (F), KTM, 34, (-9)

5. Justin Cooper (USA), Yamaha, 34, (-9)

6. Maximus Vohland (USA), KTM, 34, (-9)

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 33, (-9)

8. Guillem Farres (E), Yamaha, 29, (-16)

9. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 25, (-20)

10. Carson Mumford (USA), Kawasaki, 23, (-22)