Washougal: Jett Lawrence (HRC) siegt weiter

Mit einem weiteren Doppelsieg gewann Jett Lawrence (Honda) den 8. Lauf der US Nationals in Washougal (Washington) vor seinem Teamkollegen Chase Sexton und Jason Anderson (Kawasaki).

8. Lauf der US Nationals in Washougal: Jett Lawrence bleibt weiterhin ungeschlagen. Der 450er Rookie ließ auch in Washougal keinen Zweifel an seiner Überlegenheit. Der Australier fährt in seiner eigenen Klasse.

Am Vormittag brannte er mit 2:14,5 die mit Abstand schnellste Rundenzeit in den harten Boden. Den Start zum ersten Lauf gewann aber zunächst Dylan Ferrandis (Yamaha) und der Franzose mühte sich redlich, Jett irgendwie auf Distanz zu halten, doch schon in Runde kassierte der Australier den Franzosen. In Runde 7 ging auch Chase Sexton (Honda) an Ferrandis vorbei, doch er musste wesentlich mehr riskieren und bremste Ferrandis auf der Außenlinie aus. Am Ende gewann Jett den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 7,9 Sekunden vor Sexton, Ferrandis und Anderson.

Ferrandis zog auch den Holeshot zum zweiten Lauf, knapp gefolgt von Jett Lawrence. Der Lauf wurde aber wegen einer Fehlfunktion des Startgatters mit roter Flagge abgebrochen und neu gestartet. Den zweiten Start gewann Aaron Plessinger (KTM) vor Chase Sexton (Honda).

Plessinger führte das Rennen 3 Runden lang an, bevor Jett erneut die Führung übernahm. Auch Sexton ging am KTM-Cowboy vorbei und wollte die Lücke zu Lawrence schließen. Die beiden führenden Honda-Piloten setzten sich immer weiter vom Rest des Feldes ab. Sexton kam näher an Lawrence heran, doch er legte versehentlich den Leerlauf ein und kippte in einem langsamen U-Turn einfach um. Damit war das Rennen entschieden. Jett gewann auch den zweiten Lauf mit einem deutlichen Vorsprung.

Damit führt Jett Lawrence die Tabelle mit der Idealpunktzahl von 400 Punkten an und sein Vorsprung in der Tabelle vergrößerte sich auf 95 Punkte gegenüber seinem Verfolger Ferrandis. Sollte Jett beim nächsten Rennen in Unadilla seinen Vorsprung um nur weitere 5 Punkte auf 100 Zähler oder mehr ausbauen, wäre er bereits dort vorzeitig Champion.

Dominique Thury (Yamaha) konnte sich in Washougal auf P34 für die Wertungsläufe qualifizieren. Er beendete den ersten lauf auf P33 und das zweite Rennen auf Rang 27.

Ergebnis Washougal 450 ccm:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Chase Sexton (USA), Honda, 2-2

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 4-4

4. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 3-5

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 7-3

6. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 5-7

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 8-6

8. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 6-8

9. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 11-9

10. Colt Nicholls (USA), Kawasaki, 10-10

11. Fredrik Noren (S), Suzuki, 9-11

12. José Butron (E), GASGAS, 12-13

…

27. Dominique Thury (D), Yamaha, 33-27

450 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 11:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 400

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 305, (-95)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 280, (-120)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 236, (-164)

5. Chase Sexton (USA), Honda, 218, (-182)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 190, (-210)

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 174, (-226)

8. Fredrik Noren (S), Suzuki, 169, (-231)

7. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-253)

10. José Butron (E), GASGAS, 132, (-268)