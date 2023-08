US Nationals in Budds Creek mit KTM-Neuzugang

In Mechanicsville findet der 10. Lauf der US Nationals statt

Die US Nationals gehen an diesem Wochenende in ihre vorletzte Runde. Nachdem beim letzten Rennen in Unadilla die Titelentscheidung bereits gefallen ist, wird in der 250er Klasse ein Red Bull KTM Debüt stattfinden.

Auch wenn die Titelentscheidung in der 450er Klasse bereits letzte Woche in Unadilla gefallen ist, bleiben die US Nationals spannend bis zum Schluss. An diesem Wochenende findet der 10. Lauf der US Nationals in Mechanicsville (Maryland) statt.

Kann sich Überflieger Jett Lawrence (Honda) nach seinem Titelgewinn noch ausreichend motivieren, um auch noch die verbleibenden 4 Läufe der Saison zu gewinnen und damit seine perfekte Freiluftsaison abschließen? Wer wird 'best of the rest'?

Budds Creek gehört zu den wenigen sandigen Strecken in den USA, wobei der rötliche Sand eine feste Basis hat. Die Wetterprognosen für das Wochenende sind wolkenlos sonnig bei Temperaturen um 30 Grad.

450 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 11:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 450 – vorzeitig Champion 2023

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 347, (-103)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 312, (-138)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 269, (-181)

5. Chase Sexton (USA), Honda, 260, (-190)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 215, (-235)

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 200, (-250)

8. Fredrik Noren (S), Suzuki, 189, (-261)

9. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-303)

10. Grant Harlan (USA), Yamaha, 145, (-305)

11. José Butron (E), GASGAS, 132, (-318)

12. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 133, (-317)

Die Titelentscheidung in der 250er Klasse wird voraussichtlich erst im letzten Rennen der Saison, kommende Woche beim Ironman National fallen. Hunter Lawrence (Honda) führt nach 9 von 11 Events mit einem Vorsprung von 22 Punkten vor Justin Cooper (Yamaha).

Das Red Bull KTM Werksteam hat in dieser Woche eine Neuverpflichtung vorgenommen: Der 17-jährige Julien Beaumer glänzte bei den US-Amateurmeisterschaften von Loretta Lynn und erhielt einen KTM Factory Deal für 2024. In Budds Creek wird er sein mit Spannung erwartetes Debüt im Profilager geben.

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 11:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 344

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 322, (-22)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 309, (-35)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 308, (-36)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 290, (-54)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 288, (-56)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 252, (-92)

8. Tom Vialle (F), KTM, 237, (-107)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 167, (-177)

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 166, (-178)

So können die Rennen der US Nationals in Budds Creek verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos):

Livestream: (kostenpflichtig)

Zeitplan Motocross Budds Creek*)

Samstag, 19.08.2023



16:00 – Qualifying



19:00 – 250 ccm, Lauf 1

20:00 – 450 ccm, Lauf 1

21:00 – 250 ccm, Lauf 2

22:30 – 450 ccm, Lauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr