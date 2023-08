Justin Barcia (GASGAS): Comeback mit Komplikationen

Der US-Motocrosser Justin Barcia (Red Bull-GASGAS) erlebte bei seinem Comeback beim Heimrennen in Unadilla Valley ein ziemlich chaotisches Wochenende.

Justin Barcia kam in seinem ersten Motocross-Einsatz in der Saison 2023 nach seiner Verletzungspause nicht sonderlich weit. Beim Heim-Meeting in Unadilla Valley im Bundesstaat New York stürzte der Red Bull-GASGAS-Werksfahrer im ersten Rennen früh und musste den Durchgang später mit einem verbogenen Motorrad und einem demolierten Kupplungshebel aufgeben. Im zweiten Rennen kam der 31-Jährige nach einer Aufholjagd dann immerhin auf Platz 14 ins Ziel.

Im Zeittraining am Vormittag schnappte sich Barcia jedoch zur Freude seiner Crew zunächst Platz 4! «Der Tag hat gut begonnen im Training und ich bin dann mit guten Gefühlen in Lauf 1 gegangen», berichtet Barcia. «Leider wurde ich dann am Start in eine Kollision in der ersten Kurve verwickelt. Dort wurde mein Motorrad auch ordentlich beschädigt.»

Die GASGAS-Crew entschied daraufhin, den Kupplungshebel am Bike zu tauschen. Barcia: «Ich habe danach versucht, wenigstens noch ein paar Runden zu fahren, bin dann aber nochmals gestürzt und schließlich in die Box gefahren.»

«Im zweiten Lauf hatte ich dann eine Startposition weit auf der Außenspur. Ich bin dann gut weggekommen, hatte aber in der engen ersten Kurve einfach keinen Platz. Ich war irgendwie ziemlich eingeklemmt. In Kurve 3 wurde ich nochmals in eine kleine Kollision verwickelt und bin kurz zu Boden gegangen.»

Barcia kam dann um Platz 20 aus der ersten Runde zurück.

Der Routinier gibt zu bedenken: «Es war ein sehr hartes Rennen! Das waren für mich jetzt die ersten 30 Minuten in einem Rennen nach langer Zeit. Es war ein wirklich harter Tag. Aber alles in allem war es sehr nett, wieder bei den Rennen zu sein. Wir wissen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Wir haben gewusst, dass es guter Test für die Supercross-Sachen sein wird. Wir werden weiter arbeiten und dann in Budds Creek wieder dabei sein.»

Ergebnis Unadilla 450 ccm, 12. August

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Chase Sexton (USA), Honda, 3-2

3. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 2-3

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 4-6

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 5-5

6. Harri Kullas (EST), Yamaha, 7-7

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 6-10

8. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 14-4

9. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 9-8

10. Fredrik Noren (S), Suzuki, 13-9

ferner:

19. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40 (DNF)-14

20. José Butron (E), GASGAS, 17-19

21. Stephen Rubini (F), Kawasaki, 20-17

22. Anton Gole (S), Husqvarna, 16-21

23. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 22-18

26. Jakub Teresak (CZ), GASGAS, 25-23

34. Adrien Malaval (F), Kawasaki, 38-28

DNQ: Dominique Thury (D), Yamaha

450 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 9 von 11:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 450 – vorzeitig Champion 2023

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 347, (-103)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 312, (-138)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 269, (-181)

5. Chase Sexton (USA), Honda, 260, (-190)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 215, (-235)

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 200, (-250)

8. Fredrik Noren (S), Suzuki, 189, (-261)

9. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-303)

10. Grant Harlan (USA), Yamaha, 145, (-305)

11. José Butron (E), GASGAS, 132, (-318)

12. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 133, (-317)