Jett Lawrence (HRC) bleibt weiter ungeschlagen

Mit einem Doppelsieg in Budds Creek, dem 10. und vorletzten Lauf der US Nationals, setzte der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence seine Siegesserie fort, musste sich aber in beiden Läufen ins Zeug legen.

10. Lauf der US Nationals in Mechanicsville: Nachdem der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence schon letzte Woche in Unadilla den sack vorzeitig zugemacht hat, steht bei den letzten Rennen der Saison noch die Frage im Raum, ob es in dieser Saison noch jemand schafft, 'Jettson' zumindest einen Laufsieg abzunehmen. Jett Lawrence kam in diesem Jahr als Rookie in die 450er Klasse und hatte bislang ausnahmslos jeden einzelnen Lauf gewonnen.

Im ersten Lauf von Budds Creek musste sich der Australier aber diesmal mächtig ins Zeug legen, denn er startete nur im Mittelfeld ins Rennen und musste eine Reihe von Überholmanövern platzieren. Nachdem er Anderson, Marchbanks und Barcia überholt hatte, wollte er zunächst an Adam Cianciarulo (Kawasaki) vorbei, der den Holeshot des ersten Laufs gewonnen hatte. An der Spitze führte Aaron Plessinger (KTM) das Feld 7 Runden lang an. Lawrence attackierte mit viel Selbstvertrauen und Können, übernahm in Runde 8 mit einem gewagten Manöver die Führung und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 4,3 Sekunden vor Plessinger und Ferrandis.

Dylan Ferrandis (Yamaha) haderte in Mechanicsville mit einer Erkrankung und musste sich nach dem Start vom Mittelfeld aus nach vorne kämpfen. Der Franzose wurde im ersten Rennen mit Rang 3 belohnt. Chase Sexton (Honda) schaltete versehentlich auf Leerlauf, stürzte und kam nur auf P9 ins Ziel.

Den Holeshot zum zweiten Lauf gewann diesmal wieder Jett Lawrence und er schien das Rennen diesmal von der Spitze aus kontrollieren zu können. Sein Teamkollege Chase Sexton musste einmal kurz zu Boden, konnte sich danach aber an Barcia auf P2 vorbei kämpfen. Jett führte über weite Strecken des Rennens mit einem Vorsprung von mehr als 8 Sekunden, doch kurz vor Ablauf der 30-Minuten-Renndistanz konnte Sexton aufschließen und die Lücke zu Leader Jett schließen.

In der letzten Runde war Sexton an seinem Hinterrad und setzte seinen Teamkollegen noch einmal mächtig unter Druck. Jett beging in dieser Phase tatsächlich zwei seltene kleinere Fehler, doch er rettete am Ende den Laufsieg über die Ziellinie. Damit bleibt der Australier in dieser Saison ungeschlagen und führt die Tabelle mit der Idealpunktzahl von 500 Punkten an. Dritter wurde Plessinger, der ein hartes Duell gegen Justin Barcia (GASGAS) zu seinen Gunsten entscheiden konnte.

Platz 3 der Tageswertung mit einem 2-5-Ergebnis ging an den gut aufgelegten Kawasaki-Werksfahrer Jason Anderson. Chase Sexton, der in Budds Creek ebenfalls gesundheitlich angeschlagen startete, wurde mit einem 9-2-Ergebnis Vierter der Tageswertung. Ferrandis musste im zweiten Lauf den Anstrengungen des ersten Wertungslaufs Tribut zollen. Er beendete den Tag mit einem 3-9-Ergebnis auf Gesamtrang 6.

Dominique Thury (Yamaha) qualifizierte sich mit P2 im Hoffnungslauf für das Finale. Der Deutsche beendete den ersten Lauf auf Rang 37 und den zweiten Lauf nach einer Runde auf P40.

Ergebnis Budds Creek 450 ccm:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Aaron Plessinger (USA), KTM, 4-3

3. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 2-5

4. Chase Sexton (USA), Honda, 9-2

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 5-4

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 3-9

7. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 7-6

8. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 6-8

9. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 8-7

10. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 10-11

11. Fredrik Noren (S), Suzuki, 13-10

12. Harri Kullas (EST), Yamaha, 12-12

13. Grant Harlan (USA), Yamaha, 11-14

14. Stephen Rubini (F), Kawasaki, 16-13

15. Anton Gole (S), Husqvarna, 15-15

…

18. José Butron (E), GASGAS, 22-17

…

22. Jakub Teresak (CZ), GASGAS, 25-20

…

41. Dominique Thury (D), Yamaha, 37-40

450 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 11:

1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 500 – vorzeitig Champion 2023

2. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 379, (-121)

3. Aaron Plessinger (USA), KTM, 350, (-150)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 298, (-202)

5. Chase Sexton (USA), Honda, 294, (-206)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 242, (-258)

7. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 228, (-272)

8. Fredrik Noren (S), Suzuki, 208, (-292)

9. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 171, (-329)

10. Grant Harlan (USA), Yamaha, 162, (-338)

11. Cooper Webb (USA), KTM, 147, (-353)

12. José Butron (E), GASGAS, 142, (-358)

…

55. Dominique Thury (D), Yamaha, 3, (-497)