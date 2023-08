Hunter Lawrence (Honda) gewinnt in Budds Creek

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann HRC-Werksfahrer und Tabellenführer Hunter Lawrence den 11. Lauf der US Nationals in Budds Creek vor Justin Cooper (Yamaha). Die Verhältnisse an der Tabellenspitze blieben unverändert.

10. Lauf der US Nationals in Budds Creek (Mechanicsville, Maryland): Der japanische Kawasaki-Werksfahrer Jo Shimoda zog den Holeshot zum ersten Lauf, doch 'Dangerboy' Haiden Deegan (Yamaha) übernahm die Führung. Das Rennen musste nach einem Crash von Hardy Munoz mit roter Flagge abgebrochen und neu gestartet werden. Diesmal gewann Jalek Swoll (Husqvarna) den Start, während Deegan in der ersten Kurve zu Boden ging und dem Feld hinterherfahren musste. Swoll, Cooper und Lawrence kämpften an der Spitze. In Runde 12 gingen Cooper und Lawrence an Swoll vorbei. Cooper gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 2,1 Sekunden vor Hunter Lawrence.

Yamaha-Youngster Daxton Bennick, der aus dem Futures-Programm kommt, erzielte mit P4 sein bestes Saisonergebnis. Der französische Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle wurde Fünfter und KTM-Neuzugang Julien Beaumer kam bei seinem ersten Einsatz auf P11 ins Ziel, Haiden Deegan nach seinem Crash nur auf P16.

Kawasaki-Werksfahrer Austin Forkner gewann den Holeshot zum zweiten Lauf, doch Hunter Lawrence (Honda) übernahm noch in der ersten Runde die Führung. Sein härtester Gegner mit Blick auf die Meisterschaft, Justin Cooper (Yamaha) startete auf P3, kämpfte sich nach der Hälfte des Rennens an Forkner vorbei auf P2 und konnte am Ende sogar die Lücke zu Leader Lawrence schließen. Cooper kam in den letzten beiden Runden nicht nah genug an Lawrence heran, um ein Überholmanöver starten zu können. Lawrence gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 1,518 Sekunden vor Cooper und Shimoda.

Tagessieger von Budds Creek wurde Hunter Lawrence mit einem 2-1-Ergebnis. Cooper wurde punktgleich Zweiter. Tiebreaker zugunsten von Lawrence war das bessere Ergebnis im zweiten Lauf. Haiden Deegan stürzte im zweiten Lauf gleich zweimal und konnte auf P5 nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Julien Beaumer beendete sein Debüt als KTM-Werksfahrer mit einem 11-9-Ergebnis auf P9 der Tageswertung.

Die Verhältnisse an der Tabellenspitze blieben in Budds Creek unverändert. Hunter Lawrence führt vor dem letzten Event in einer Woche weiterhin mit einem Vorsprung von 22 Punkten vor Cooper. Sofern Hunter Lawrence den ersten Lauf des Ironman Nationals gewinnt, wäre er schon vor dem zweiten Lauf Champion.

Ergebnis Budds Creek, 250 ccm:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-1

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 1-2

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 7-3

4. Austin Forkner (USA), Kawasaki, 8-4

5. Tom Vialle (F), KTM, 5-6

6. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 3-12

7. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 4-11

8. Carson Mumford (USA), Kawasaki, 12-8

9. Julien Beaumer (USA), KTM, 11-9

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 6-14

11. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 16-5

12. Stilez Robertson (USA), Yamaha, 10-13

13. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 14-10

14. Maximus Vohland (USA), KTM, 4-6

15. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 21-7

…

19. Jorgen Talviku (EST), Husqvarna, 24-17

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 10 von 11:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 391

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 369, (-22)

3. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 343, (-48)

4. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 329, (-62)

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 308, (-83)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 288, (-103)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 269, (-122)

8. Tom Vialle (F), KTM, 268, (-123)

9. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 195, (-196)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 181, (-210)