US-Motocross: Tickle gewinnt Stopwatch-Nationals

Im Rahmen der Vorbereitung auf die anstehende US-Motocross-Saison wurden in Kalifornien die ersten inoffiziellen Rennen bestritten. Broc Tickle (Kawasaki) präsentierte sich in Bestform.

Die US-Motocross-Serie beginnt am 25. Mai auf dem Fox Raceway von Pala in Kalifornien, die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Auf der Kult-Anlage von Glen Helen in Kalifornien wurden am Donnerstag die sogenannten Stopwatch-Nationals gefahren, ein Renn-Nachmittag, an dem zwei Läufe zur Vorbereitung mit inoffizieller Zeitnehmung ausgetragen werden.

Dabei traten die Fahrer mit 450er- und 250er- gemeinsam an das Startgatter. Die ganz großen Stars fehlten noch, es war aber vor allem für einige zuletzt verletzte Fahrer eine gute Standortbestimmung. Der Gesamtsieg ging in Glen Helen an Routinier Broc Tickle auf einer 450er-Kawasaki. Der einstige Bad-Boy möchte wieder in die Outdoor-Szene einsteigen und bei Kawasaki ist nach dem Karriereende von Adam Ciancarulo auch ein Platz im Vorzelt für den 34-Jährigen frei.

Hinter Tickle fuhren die Nachwuchshoffnungen der Pierer-Group in den USA. Ryder DiFrancesco wetzte mit der Red Bull GASGAS des Troy Lee-Teams auf Platz 2 – er schaffte in den Läufen die Einzelränge 2 und 3. Gesamt auf dem dritten Rang landete Rookie Julien Beaumer aus dem Red Bull KTM-Werksteam, der unter den Augen von Teammanager Ian Harrison als Fünfter und Zweiter ankam.

«Vor ein oder zwei Monaten war ich nervös, da hatten wir zwölf verletzte Fahrer. Aber jetzt sieht es schon wieder ganz gut aus», erklärte Design-Guru Troy Lee, der ebenfalls als Beobachter dabei war, erleichtert.

In Pala bereiten sich stattdessen auch die Top-Stars längst auf den Auftakt vor. Gespannt sein darf man hauptsächlich auf Chase Sexton, der in Pala Ende Mai sein erstes Motocross-Event für die Red Bull KTM-Werkstruppe absolvieren wird und der bei den Tests sehr gut aussah. Fakt ist: Viele Asse trauern dem Schauplatz Glen Helen nach, der aktuell nicht mehr im AMA Outdoor-Kalender aufscheint.