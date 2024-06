Haiden Deegan (Yamaha) siegt in Southwick

Deegan geht im zweiten Lauf spektakulär an Kitchen vorbei in Führung

Mit einem spektakulären Finale und einem 1-2-Erfolg gewann Haiden Deegan (Yamaha) das Southwick National vor Tom Vialle (KTM) und Jo Shimoda (HRC), der nach Fehlern von Deegan und Vialle den 2. Lauf gewinnen konnte.

5. Lauf der US Nationals in Southwick (Massachusetts): Die erste große Überraschung des Tages war die Pole-Position des Franzosen Tom Guyon (GASGAS), der mit einer Wildcard antrat. Neben Gyon startete auch Jorgen-Matthias Talviku in Southwick. Guyon profitierte davon, dass er sich in der schwächeren Gruppe B qualifizieren musste. Zu diesem Zeitpunkt war die Strecke noch frisch präpariert, so dass er auf Anhieb die schnellste Rundenzeit raushauen konnte, die später niemand zu unterbieten vermochte.

In den Rennen wurde Guyon aber wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Er konnte auf der Startgeraden die Leistung nicht auf den Boden bringen und fiel schon auf den ersten Metern zurück. Am Ende verfehlte er in beiden Rennen die Punkteränge.

Vom Start weg kontrollierte der in der Meisterschaft führende Haiden Deegan (Yamaha) den ersten Lauf und gewann mit einem Vorsprung von 15,3 Sekunden vor Tom Vialle (KTM), der sich seinerseits gegen Chance Hymas (Honda) durchsetzen konnte. Max Anstie kollidierte bei seinem Debüt als Star Racing Yamaha Werksfahrer in der ersten Kurve mit Jo Shimoda (Honda) und fiel danach aus. Triumph-Werksfahrer Jalek Swoll rangierte im Bereich der Top-6 und fiel in Runde 13 mit technischem Defekt aus.

Der Start zum zweiten Lauf musste nach einem Crash von Julien Beaumer (KTM) mit roter Flagge abgebrochen und neu gestartet werden. Levi Kitchen (Kawasaki) zog den Holeshot, doch Deegan ging mit einem spektakulären und weiten Scrub in Führung. Nach 3 Runden stürzte Deegan, so dass Vialle die Spitzenposition erbte. Am Ende kam Jo Shimoda (Honda) immer näher an Vialle heran und ging nach einem kleinen Fehler des Franzosen, der nicht schnell genug an den Überrundeten vorbei kam, in Führung. In den letzten beiden Runden rückte das Spitzentrio mit Shimoda, Vialle und Deegan noch einmal bis auf wenige Motorradlängen zusammen und es entbrannte ein heißer Kampf um den Laufsieg. In der letzten Runde ging Vialle über das Vorderrad zu Boden und fiel auf Platz 3 zurück.

Jo Shimoda holte seinen ersten Laufsieg der Saison. Haiden Deegan wurde mit einem 1-2-Ergebnis Tagessieger vor Tom Vialle (2-3) und Jo Shimoda (9-1).

Mit seinem Sieg in Southwick konnte sich Deegan an der Tabellenspitze weiter absetzen und seinen Vorsprung gegenüber Vialle von 32 auf 42 Punkte ausbauen.

US Nationals Southwick 250:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-2

2. Tom Vialle (F), KTM, 2-3

3. Jo Shimoda (J), Honda, 9-1

4. Chance Hymas (USA), Honda, 3-5

5. Jordon Smith (USA), Yamaha, 7-4

6. Joey Savatgy (USA), Triumph, 5-6

7. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 4-7

8. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 6-8

9. Pierce Brown (USA), GASGAS, 8-12

10. Casey Cochran (USA), Husqvarna, 11-10

11. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 10-11

12. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 13-15

13. Max Anstie (GB), Yamaha, 39-9

…

16. Jorgen-Matthias Talviku (EST), KTM, 23-13

...

18. Jalek Swoll (USA), Triumph, 36-14

…

31. Tom Gyon (F), GASGAS, 22-34

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 5 von 11:



1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 238 Punkte

2. Chance Hymas (USA), Honda, 196, (-42)

3. Tom Vialle (F), KTM, 195, (-43)

4. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 177, (-61)

5. Jo Shimoda (J), Honda, 174, (-64)

6. Ty Masterpol (USA), Kawasaki, 146, (-92)

7. Pierce Brown (USA), GASGAS, 133, (-105)

8. Jalek Swoll (USA), Triumph, 124, (-114)

9. Jordon Smith (USA), Yamaha, 115, (-123)

10. Joey Savatgy (USA), Triumph, 111, (-127)