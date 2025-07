RedBud: Jo Shimoda begeisterte die Honda-Bosse

Vor den Augen der japanischen Honda-Führungsriege gewann der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda beide Läufe der 250er Klasse in RedBud, während Tabellenführer Haiden Deegan (Yamaha) mehrfach stürzte.

Der offizielle Zeitplan wurde erneut umgestellt: Auch in RedBud wurde entgegen dem ursprünglichen Plan zuerst das 450er-Rennen gestartet.

Der Überflieger der 250er Meisterschaften, Haiden Deegan (Yamaha), flog im Qualifying von RedBud über den Lenker ab, nachdem er beim Sprung über eine Bodenwelle den Leerlauf eingelegt hatte. 'Dangerboy' verletzte sich am Knie und musste danach Schadensbegrenzung betreiben. Hinter Ryder DiFrancesco (GASGAS) qualifizierte sich Deegan auf Platz 2 für die Wertungsläufe.

Vor den Augen der aus Japan angereisten Honda-Führungsriege zog der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda den Holeshot zum ersten Lauf vor Mikkel Haarup (Triumph) und Nate Thrasher (Yamaha). Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle startete im Bereich der Top-5, attackierte aber von Beginn an und übernahm zunächst die Führung, während Deegan zwei weitere Stürze fabrizierte. Der erste war nur ein leichter Ausrutscher. Bei seinem zweiten Abflug kam er in einer Bergab-Passage mit beiden Rädern in unterschiedliche Spurrinnen und schlug mit dem Kopf gegen den Erdwall am Streckenrand.

Vialle hatte sich zwischenzeitlich einen Vorsprung von 6 Sekunden herausgefahren, doch Shimoda konnte die Lücke schließen und am Franzosen vorbei in Führung gehen. In der letzten Runde wurde Tom Vialle auch noch von Levi Kitchen kassiert, so dass er auf Platz 3 gewertet wurde. Deegan kam nach seinen Fehlern nur auf Platz 14 ins Ziel.

Den Holeshot zum zweiten Lauf zog Triumph-Werksfahrer Jalek Swoll knapp vor Jo Shimoda. Tom Vialle kollidierte in der zweiten Kurve nach dem Start mit Michael Mosiman und flog heftig ab. Vialle musste vom Ende des Feldes mit seinem demolierten Bike eine Aufholjagd starten, ging aber auf Platz 21 am Ende leer aus. Damit fiel Vialle in der Tabelle von Platz 3 auf 4 zurück. Dritter nach 6 von 11 Events ist jetzt Levi Kitchen (Kawasaki), der aber im zweiten Lauf nach einem Sturz die Box anfahren musste und auf Platz 19 nur 2 Punkte retten konnte.

Nach der Hälfte des Rennens ging Jo Shimoda an Swoll vorbei in Führung. Triumph-Werksfahrer Jordon Smith kam an einem Sprung komplett von der Strecke ab und landete im Befestigungsseil der Werbung.

Haiden Deegan stürzte im zweiten Lauf erneut, allerdings wirkte dieser Crash wie ein Weckruf, denn danach fuhr er wieder so, wie man ihn in dieser Saison kannte: Mit hohem Kurvenspeed überholte er seine Gegner auf den Außenlinien und fuhr so noch auf den zweiten Platz nach vorne.

Vor den Augen des aus Japan angereisten Honda-Präsidenten komplettierte Jo Shimoda in RedBud den totalen Honda-Triumph. Nach den Plätzen 1 und 2 von Jett und Hunter Lawrence in der 450er Klasse war der Doppelsieg von Shimoda für die Bosse aus Japan die perfekte Krönung des Tages – und das mit einem japanischen Fahrer.

Jo Shimoda konnte in RedBud seinen Rückstand zu Tabellenführer Haiden Deegan um 20 Zähler von 58 auf 38 Punkte verkürzen. Im Kampf um Platz 3 zwischen Vialle und Kitchen bleibt es auch weiterhin spannend.

In der kommenden Woche geht es mit dem 7. Meisterschaftslauf beim Spring Creek National weiter.

Ergebnis US Nationals RedBud 250 ccm:



1. Jo Shimoda (J), Honda, 1-1

2. Jalek Swoll (USA), Triumph, 6-3

3. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 4-4

4. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 8-5

5. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 14-2

6. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS, 12-6

7. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 2-19

8. Parker Ross (USA), Yamaha, 11-10

9. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 5-16

10. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 10-12

11. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 7-15

12. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 15-8

13. Tom Vialle (F), KTM, 3-21

…

16. Julien Beaumer (USA), KTM, 16-13

...

18. Jordon Smith (USA), Triumph, 9-22

...

DNS: Chance Hymas (USA), Honda

Meisterschaftsstand nach Event 6 von 11:



1. Haiden Deegan, (USA), Yamaha, 274

2. Jo Shimoda (J), Honda, 236 (-38)

3. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 189, (-85)

4. Tom Vialle (F), KTM, 186, (-88)

5. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki, 184, (-90)

6. Michael Mosiman (USA), Kawasaki, 148, (-126)

7. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 144, (-130)

8. Chance Hymas (USA), Honda, 132, (-142)

9. Maximus Vohland (USA), Yamaha, 124, (-150)

10. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 122, (-152)