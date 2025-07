Jett Lawrence (Honda) triumphiert in RedBud

Trotz Sturz und Aufholjagd im zweiten Lauf gewann Jett Lawrence (Honda) den 6. Lauf der US Nationals in RedBud vor seinem Bruder Hunter. Antonio Cairoli (Ducati) überzeugte im 1. Lauf, Führungsrunden für Jorge Prado.

6. Lauf der US Nationals in RedBud: Der australische HRC-Werksfahrer Jett Lawrence brannte am Vormittag die schnellste Rundenzeit in den Boden und startete von der Pole-Position in die Wertungsläufe. Antonio Cairoli qualifizierte sich beim US-Debüt von Ducati auf einem guten 10. Platz. Jorge Prado (Kawasaki) qualifizierte sich auf Platz 7.

Den Holeshot im ersten Lauf zog aber Hunter Lawrence - knapp vor Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire. Hampshire konnte sich über die gesamte Renndistanz in der Spitzengruppe behaupten und beendete den Lauf auf Platz 3, was sein bestes Karriere-Ergebnis in der 450er Klasse markierte.

Jett Lawrence startete auf Platz 3, setzte sich zunächst gegen Hampshire und später gegen seinen Bruder Hunter durch und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 16 Sekunden vor Hunter.

Antonio Cairoli (Ducati) begann das Rennen im Bereich vom Platz 11und profitierte später von einem technischen Problem von Eli Tomac, dessen Werks-Yamaha schon in der ersten Rennhälfte Rauchzeichen von sich gab. Eli Tomac rangierte auf Platz 3 als sein Bike in der 8. Runde komplett überkochte und er das Rennen aufgeben musste. Antonio Cairoli beendete den ersten Lauf auf einem guten 9. Platz, Jorge Prado (Kawasaki) auf Platz 7.

Rückkehrer und Titelverteidiger Chase Sexton (Red Bull KTM) startete im Bereich der Top-10 und verbesserte sich im Rennen Schritt für Schritt. Am Ende kassierte er seinen Teamkollegen Aaron Plessinger, der an diesem Wochenende mit einer Sommergrippe antrat und zum zweiten Lauf nicht erneut antreten konnte.

DenStart zum zweiten Lauf gewann Coty Schock knapp vor Jorge Prado. Der MXGP-Weltmeister übernahm die Führung, während Jett und Hunter Lawrence nicht gut aus dem Gate kamen. Jett stürzte in der ersten Runde und fiel auf Platz 18 zurück. Nach knapp der Hälfte der Renndistanz wurde der führende Prado von Justin Cooper (Yamaha) eingeholt und überholt. In der Folge fiel der Spanier auf Rang 5 zurück. Jett Lawrence kämpfte sich nach seinem Sturz mit Ärger im Bauch mit Riesenschritten nach vorne und gewann auch den zweiten Lauf überlegen vor Justin Cooper und Hunter Lawrence. Cooper wurde mit einem 4-2-Ergebnis Dritter der Tageswertung.

Spektakulär war das Überholmanöver von Jett gegen Cooper im zweiten lauf: Er übersprang eine Bodenwelle und zog danach auf den Fußrasten stehend und auf der Außenlinie voll durch, hämmerte seinen Honda gegen den Anlieger vor dem Zielhügel und ging über den Zielsprung in Führung. Solche Manöver – außen stehend am Kontrahenten vorbei – haben Stefan Everts Berühmtheit verschafft. In RedBud hat es Jett ebenfalls in Perfektion vollzogen.

Antonio Cairoli startete im zweiten Lauf erneut gut und befand sich unter den Top-3, fiel dann aber zurück und musste nach einigen Runden das Rennen offenbar mit einem technischen Problem aufgeben.

Am Ende des Tages standen erneut beide Lawrence-Brüder auf dem Treppchen und feierten vor den Augen des aus Japan angereisten Honda Präsidenten einen weiteren Doppelsieg für Honda. Von den europäischen Fahrern konnte sich außer Prado nur Harri Kullas (Husqvarna) unter den Top-10 behaupten. Benoit Paturel wurde mit einem 14-12-Ergebnis Elfter.

Am kommenden Wochenende findet das Spring Creek National im Sand von Millville statt.

Ergebnis US Nationals 450, RedBud:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 1-1

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-3

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 4-2

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 3-6

5. Chase Sexton (USA), KTM, 5-4

6. Jorge Prado (E), Kawasaki, 7-5

7. Justin Barcia (USA), GASGAS, 8-9

8. Malcolm Stewart (USA), Husqvarna, 11-10

9. Cooper Webb (USA), Yamaha, 15-8

10. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 12-11

11. Benoit Paturel (F), Suzuki, 14-12

12. Aaron Plessinger (USA), KTM, 6-DNS

13. Eli Tomac (USA), Yamaha, 34-7

14. Antonio Cairoli (I), Ducati, 9-39

15. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 10-35

…

24. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 17-37

25. Matti Joergensen (DK), Husqvarna, 38-18

26. Cornelius Toendel (N), Honda, 35-20

...

DNS: Dylan Ferrandis (F), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 6 von 11:



1. Jett Lawrence (AUS), Honda, 290 Punkte

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 239, (-51)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 221, (-69)

4. Eli Tomac (USA), Yamaha, 217, (-73)

5. Aaron Plessinger (USA), KTM, 204, (-86)

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 185, (-105)

7. Cooper Webb (USA), Yamaha, 151, (-139)

8. Joey Savatgy (USA), Honda, 118, (-122)

9. Jorge Prado (E), Kawasaki, 147, (-143)

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 111, (-179)

...

12. Benoit Paturel (F), Suzuki, 98, (-192)

...

14. Valentin Guillod (CH), Yamaha, 84, (-206)

15. Harri Kullas (EST), Husqvarna, 80, (-210)

…

27. Antonio Cairoli (I), Ducati, 13, (-277)