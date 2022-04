Atlanta: Petrucci siegte, dann streikte seine Ducati

Der ehemalige MotoGP-Pilot Danilo Petrucci sorgte auf dem Road Atlanta für seinen dritten Saisonsieg in der MotoAmerica Superbike-Klasse. In Rennen 2 musste er allerdings zusehen, wie seine Panigale V4R in Rauch aufging.

Nach dem Saisonstart der MotoAmerica Superbikes auf dem Circuit of The Americas vor zwei Wochen ging es am vergangenen Wochenende zum zweiten Event des Jahres nach Atlanta. Auf dem 4,1 km langen Road Atlanta ging es für die Fahrer und Teams um wichtige Punkte. Ducati-Fahrer Danilo Petrucci kam als Führender zur Veranstaltung in Atlanta und er wollte unbedingt beweisen, dass er auch auf einer für ihn neuen Strecke gewinnen kann.

Im Qualifying am Samstag war es der Champion der Vorsaison, Yamaha-Pilot Jake Gagne, der die schnellste Rundenzeit setzte. Der US-Amerikaner fuhr in 1:23,407 min mit einem neuen Streckenrekord um den spektakulären Kurs und distanzierte Petrucci dabei um 0,060 Sekunden. Der Italiener erkämpfte sich Startplatz 2, auf Position 3 kam Gagnes Teamkollege Cameron Petersen aus Südafrika.

Das erste Rennen am Samstagnachmittag begann ganz im Sinne von Titelverteidiger Gagne. Der 29-Jährige setzte sich an die Spitze und versuchte mit seinem bärenstarken Rhythmus, der ihm im letzten Jahr 17 Siege brachte, an der Spitze zu entwichen. Doch in Runde 6 war der Traum vorbei. Der Yamaha-Fahrer stürzte in Kurve 5 aus dem Rennen und musste zusehen, wie Petrucci, der eine knappe Sekunde hinter ihm lag, seinen dritten Saisonsieg feierte. Hinter «Petrux» kamen Mathew Scholtz (Yamaha) und Suzuki-Pilot Jake Lewis ins Ziel. Ex-GP-Fahrer Hector Barbera fuhr mit seiner BMW M 1000 RR auf Platz 4.

Deutlich chaotischer wurde der zweite Lauf am Sonntag. Nach dem Start in das Rennen stürzte Jeremy Coffey (Suzuki) und das Rennen musste abgebrochen werden. Als der zweite Versuch in vollem Gang war, streikte der TV-Truck. Die gesamte Übertragung war abgebrochen, weil in der Regie kein Strom mehr ankam.

Der dritte Anlauf zu Rennen 2 ging dann planmäßig über die Bühne, doch der ehemalige MotoGP-Pilot Danilo Petrucci kam nicht weit. Seine Ducati Panigale V4R machte dem 31-Jährigen einen Strich durch die Rechnung, als der Motor in der ersten Runde den Dienst quittierte. Somit hatte Gagne freie Fahrt zu seinem ersten Sieg 2022. Nach einem technischen Defekt und Platz 3 in Austin sowie dem Sturz im ersten Atlanta-Race, war es der erste Sieg des Yamaha-Stars. Da auch Mathew Scholtz nicht die Zielflagge sah (Sturz), konnte Gagne in der Gesamtwertung kräftig Punkte gutmachen. Cameron Petersen sorgte für einen Yamaha-Doppelerfolg, Kyle Wyman kam als Ersatzfahrer von PJ Jacobsen als dritter auf das Podium.

In der Gesamtwertung führt Petrucci mit 75 Punkten vor Scholtz der 60 Zähler auf seinem Konto hat. Cameron Petersen ist mit 49 Punkten Dritter, vier Punkte vor Barbera auf Platz 4. Richie Escalante ist der bestplatzierte Suzuki-Pilot noch vor Gagne, der bisher 41 Punkte sammelte und Platz 6 belegt.

Ergebnis Road Atlanta, Rennen 1 (23. April):

1. Danilo Petrucci, Ducati, 19 Runden

2. Mathew Scholtz, Yamaha, + 1,468 sec

3. Jake Lewis, Suzuki, + 29,050

4. Hector Barbera, BMW, + 30,258

5. Richie Escalante, Suzuki, + 46,449

6. Kyle Wyman, BMW, + 48,031

Ergebnis Road Atlanta, Rennen 2 (24. April):

1. Jake Gagne, Yamaha, 17 Runden

2. Cameron Petersen, Yamaha, + 14,028 sec

3. Kyle Wyman, BMW. + 24,227

4. Hector Barbera, BMW, + 24,630

5. Richie Escalante, Suzuki, + 24,768

6. Corey Alexander, BMW, + 38,899

Stand nach vier Rennen:

1. Petrucci, 75 Punkte

2. Scholtz, 60

3. Petersen, 49

4. Barbera, 46

5. Escalante, 42

6. Gagne, 41