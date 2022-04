Assen, R2: Ellis schlägt zurück, Schlosser auf P2

Am Vortag noch von Markus Schlosser/Marcel Fries geschlagen, drehten Todd Ellis/Emmanuelle Clement im zweiten Rennen in Assen die Reihenfolge um und übernahmen auch wieder die Führung in der Weltmeisterschaft.

Von der Pole-Position gelang Todd Ellis/Emmanuelle Clement (Santander Salt) ein guter Start. Die britisch-französische Paarung kehrte aus der ersten Runde auf dem Circuit Drenthe an der Spitze zurück, doch bereits im nächsten Umlauf konnten Tim Reeves/Kevin Rousseau (Bonovo Action) die Führung an sich reißen. An die dritte Stelle hatten sich Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (Quattro Group) vor Bennie Streuer/Kevin Kölsch (Bonovo Action) und Markus Schlosser/Marcel Fries (Gustoil Racing) gesetzt.

Bis in die fünfte blieb diese Reihenfolge bestehen, dann zündeten Ellis/Clement den Turbo. Nach dem Führungswechsel dominierten die Vize-Weltmeister des Vorjahres das Tempo. Zur Halbzeit des über 18 Runden gehenden Rennens betrug ihr Vorsprung auf Reeves/Rousseau über eine Sekunde. Schlosser/Fries, die sich vor Streuer/Kölsch und Harry Payne/Mark Wilkes (DAO1886) auf Rang 3 geschoben hatten, lagen bereits mit über viereinhalb Sekunden zurück.

Erst in der 14. Runde konnte die Schweizer Titelverteidiger Reeves/Rousseau von der zweiten Stelle verdrängen, an einen Sieg war aber nicht mehr zu denken, war ihr Rückstand immer noch über vier Sekunden. An dieser Reihenfolge sollte sich bis zur Zieldurchfahrt auch nichts mehr ändern. Mit ihrem zweiten Saisonsieg jagten Ellis/Clement Schlosser/Fries die Führung in der Zwischenwertung der Weltmeisterschaft wieder ab.

Der vierte Platz ging an Payne/Wilkes vor Kershaw/Charlwood und Streuer/Kölsch. Spannend verlief der Kampf um die siebente Position. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (Gustoil Racing) lagen anfangs weit hinter Ted Peugeot/Vincent Peugeot (FHC Competition) zurück, kamen aber immer besser in Fahrt und in der letzten Runden auf dem 4,542 Kilometer langen Kurs konnten sich die Schweizer an den Franzosen vorbeischieben.

Dahinter überquerten Paul Leglisse/Mélanie Farnier (521 Competition) vor Janez Remse/Manfred Wechselberger die Ziellinie. Beide Teams waren am Vortag wegen technischer Probleme zum Zuschauen verurteilt. Claude Vinet/Sébastien Arifon (LKS Racing) schnappten sich noch im letzten Umlauf Kevin Cable/Charlie Richardson (KW Racing), die ihrerseits Cedric Pierard/Arnaud Pierard und Philippe Gallerne/Jean-Philippe Bouchard hinter sich lassen konnten.

Ergebnis, Assen, Rennen 2

1. Todd Ellis/Emmanuelle Clement (GB/F), Yamaha LCR, 18 Runden in 31:13,662 min. 2. Markus Schlosser/Marcel Fries (CH), Yamaha LCR, 6,097 sec. zur. 3. Tim Reeves/Kevin Rousseau (GB/F), Yamaha Adolf RS, +10,452 sec. 4. Harry Payne/Mark Wilkes (GB), Yamaha LCR. 5. Stephen Kershaw/Ryan Charlwood (GB), Yamaha LCR. 6. Bennie Streuer/Kevin Kölsch (NL/D), Yamaha Adolf RS. 7. Lukas Wyssen/Thomas Hofer (CH), Yamaha LCR. 8. Ted Peugeot/Vincent Peugeot (F), Yamaha LCR. 9. Paul Leglisse/Mélanie Farnier (F), Yamaha LCR. 10. Janez Remse/Manfred Wechselberger (SLO/A), Yamaha Adolf RS. 11. Claude Vinet/Sébastien Arifon (F), Yamaha LCR. 12. Kevin Cable/Charlie Richardson (GB), Yamaha LCR. 13. Cedric Pierard/Arnaud Pierard (B), Yamaha Adolf RS. 14. Philippe Gallerne/Jean-Philippe Bouchard (F), Kawasaki RCN. Schnellste Runde: Schlosser in 1:42,820 min.

WM-Stand (nach 4 von 16 Rennen)

1. Ellis, 90 Punkte. 2. Schlosser, 86. 3. Reeves, 68. 4. Kershaw, 50. 5. Wyssen, 38. 6. Payne, 31. 7. Peugeot und Leglisse, beide 27. 9. Streuer, 21. 10. Pierard, 20. 11. Vinet, 19. 12. Cable, 18. 13. Remse, 16. 14. Gallerne, 15. 15. Philippe Le Bail/Serge Leveau (F), 11. 16. Stéphane Gadet/Tristan Gadet (F), 8.