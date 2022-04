Danilo Petrucci beginnt US-Abenteuer mit Doppelerfolg

Das erste Wochenende der MotoAmerica-Superbikes wurde zur Triumphfahrt von Danilo Petrucci und Ducati. Der Italiener gewann in Austin beide Läufe und führt nun die Meisterschaft an.

Yamaha-Pilot Jake Gagne dominierte die Saison 2021 der Amerikanischen Superbike-Meisterschaft MotoAmerica. Der 28-jährige Amerikaner aus San Diego gewann im vergangenen Jahr 17 von 20 Rennen und ist auch 2022 mit seiner Fresh N Lean Progressive Yamaha Racing YZF-R1 der Titelfavorit.

Prominenter Neuzugang ist Danilo Petrucci, der 2019 und 2020 im Ducati-Werksteam die MotoGP-WM bestritt. 2021 wechselte er ins Tech3 KTM MotoGP-Team, doch auch KTM entschied sich für eine Verjüngung und «entschädigte» den gefeuerten Petrucci mit einem Platz im Rallye Dakar-Werksteam. KTM machte dem Italiener jedoch kein Roadracing-Angebot für 2022, auch nicht als MotoGP-Testfahrer, deshalb bestreitet «Petrux» 2022 die MotoAmerica Superbike-Meisterschaft für das Team Ducati New York und pilotiert dabei eine werksunterstützte Panigale VR4.

Mit Héctor Barberá (BMW/Tytlers Cycle Racing) hat sich ein zweiter ehemaliger Grand-Prix-Pilot erneut eingeschrieben. Der 35-jährige Spanier landete 2021 auf dem siebten Platz des MotoAmerica-Gesamtklassements. Mathew Scholtz (Yamaha/Westby Racing), Cameron Petersen (Yamaha/Fresh N Lean Progressive Racing), PJ Jacobsen (BMW/Tytlers Cycle Racing), sowie die beiden Vision Wheel M4 Ecstar Suzuki-Piloten Jake Lewis und Richie Escalante komplettieren den erweiterten Favoritenkreis.

Im Rahmen des USA-Grand-Prix auf dem Circuit of the Americas in Austin trafen die US-Superbike-Piloten am vergangenen Wochenende zu ihren ersten beiden Saisonläufen 2022 aufeinander. Jake Gagne gelang im Qualifying die Bestzeit vor Scholtz, Petrucci, Petersen, Barberá, Jacobsen, Lewis und Escalante.

Überragende Leistung von Danilo Petrucci im ersten Rennen. Der Italiener gewinnt bei seinem Einstand in der MotoAmerica in Texas und er ist damit der 63. Sieger eines US-Superbike-Rennens. «Petrux» gelang am Samstag auf seiner Ducati Panigale V4R der Rennsieg. Neben zwei MotoGP-Erfolgen und einem Etappensieg bei der Rallye Dakar, ein weiterer großer Erfolg für den 31-Jährigen. Hinter dem Ducati-Fahrer kam Mathew Scholtz (Yamaha) auf Platz 2 und Yamaha-Neuling Cameron Petersen wurde Dritter. Der aktuelle US-Superbike-Champion Jake Gagne konnte nicht am Rennen teilnehmen.

Auch den zweiten Lauf auf dem 5,5 km langen Kurs entschied Petrucci für sich. Der Ducati-Fahrer überquerte die Ziellinie mit einem Vorsprung von über fünf Sekunden auf Mathew Scholtz. Für den Superbike-Neuling war es ein Einstand nach Maß. Platz 3 ging diesmal an Jake Gagne. Bester BMW-Fahrer war Hector Barbera auf Platz 7.

Ergebnis MotoAmerica Superbike, Austin, Rennen 1:

1. Danilo Petrucci, Ducati

2. Mathew Scholtz, Yamaha

3. Cameron Petersen, Yamaha

4. PJ Jacobsen, BMW

5. Hector Barbera, BMW

6. Jake Lewis, Suzuki

Ergebnis MotoAmerica Superbike, Austin, Rennen 2:

1. Danilo Petrucci, Ducati

2. Mathew Scholtz, Yamaha

3. Jake Gagne, Yamaha

4. Cameron Petersen, Yamaha

5. Richie Escalante, Suzuki

6. Jake Lewis, Suzuki

Stand nach Austin:

1. Petrucci, 50 Punkte

2. Scholtz, 40

3. Petersen, 29

4. Escalante, 20

5. Barbera, 20

6. Lewis, 20