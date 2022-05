Virginia: Danilo Petrucci fliegt bei 280 km/h ab

Danilo Petrucci verteidigte seine MotoAmerica-Gesamtführung in Virginia, doch der Italiener flog nach der Zieldurchfahrt bei über 280 km/h von seiner Ducati und verletzte sich. Jake Gagne (Yamaha) gewann beide Rennen.

Mit einem Vorsprung von 15 Zählern kam Ducati-Star Danilo Petrucci zum dritten MotoAmerica.Event nach Virginia. Der Italiener gewann drei von vier Superbike-Rennen in dieser Saison und er wollte auf dem Viginia International Raceway erneut voll angreifen. Doch bereits im Qualifying tat sich Petrucci etwas schwerer als zuletzt.

Er fuhr mit seiner Panigale V4R auf Startplatz 4, etwas mehr als sechs Zehntelsekunden hinter dem aktuellen US-Superbike-Champion Jake Gagne, der auf seiner Yamaha R1 in 1:23,567 Minuten die Bestzeit in den 3,6 Kilometer langen Kurs brannte. Mathew Scholtz und Cameron Petersen komplettierten die erste Startreihe.

Im ersten Lauf am Samstagnachmittag setzte sich Gagne auch gleich in Szene. Der 29-Jährige gewann das 20-Runden-Rennen mit einem Vorsprung von fast drei Sekunden auf seinen ersten Verfolger Mathew Scholtz aus Südafrika. Auf Platz 3 landete Cameron Petersen, der seit diesem Jahr ebenfalls auf Yamaha unterwegs ist, somit gingen alle Podestplätze an den japanischen Hersteller. «Petrux» kam nicht über den vierten Rang hinaus. Obwohl er die schnellste Rennrunde drehte, verlor er über die Renndistanz 15 Sekunden auf Gagne.

Im zweiten Rennen war es erneut der Vorjahreschampion, der die Fans begeisterte. Obwohl er nicht so dominant agierte, wie im letzten Jahr, als er teilweise mit 15 Sekunden Vorsprung ins Ziel kam, sicherte sich Gagne am Sonntag den zweiten Sieg an diesem Wochenende und den dritten in diesem Jahr. Es war sein 20. Sieg in der MotoAmerica Superbike-Klasse. Er fuhr 3,2 Sekunden vor Scholtz über den Zielstrich. Der wiederum hatte einen harten Kampf mit Danilo Petrucci bis zum Zielstrich. Am Ende landete der Yamaha-Fahrer 0,020 Sekunden vor Petrucci auf Platz 2, der Italiener holte Rang 3 und 16 wichtige Zähler für die Meisterschaft.

Wirklich kurios wurde es erst nach der Zieldurchfahrt von Petrucci. Der Fahrer vom Team Warhorse HSBK Racing Ducati NYC stürzte bei etwa 280 km/h in der Kurve nach der Ziellinie. Er musste anschließend ins Medical Center, um ärztlich behandelt zu werden. «Ich bin bei 280 km/h bei Start-und-Ziel gestürzt. Es ist eine Kurve, die im sechsten Gang durchfahren wird und ich musste einem anderen Fahrer ausweichen. Ich bin durch drei Sponsorentafeln geflogen und habe dadurch einige Verbrennungen und Hämatome erlitten», schrieb Petrucci auf Twitter. «Ich musste am Knöchel mit fünf Stichen genäht werden.»

Der ehemalige MotoGP-Pilot wurde anschließend von der Streckensicherung nicht beachtet. «Über hundert Meter bin ich gerutscht, sicherlich einer der schlimmsten Stürze meiner Karriere. Leider lag ich länger als zwei Minuten auf dem Boden, ohne Hilfe zu bekommen. Ich habe nur die Bikes an mir vorbei rasen hören, bis ich mich eigenständig aufraffte und zu Fuß ins Medical Center gelaufen bin», klagte der 31-Jährige.

Ergebnis MotoAmerica Virginia, Rennen 1:

1. Jake Gagne, Yamaha, 20 Runden

2. Mathew Scholtz, Yamaha, + 2,960 sec

3. Cameron Petersen, Yamaha, + 4,867

4. Danilo Petrucci, Ducati, + 15,565

5. Jake Lewis, Suzuki, + 25,080

6. Hector Barbera, BMW, + 30,729

Ergebnis MotoAmerica Virginia, Rennen 2

1. Jake Gagne, Yamaha, 20 Runden

2. Mathew Scholtz, Yamaha, + 3,244 sec

3. Danilo Petrucci, Ducati, + 3,264

4. Cameron Petersen, Yamaha, 4,778

5. PJ Jacobsen, BMW, + 18,914

6. Richie Escalante, Suzuki, + 19,184

Stand nach sechs Rennen:

1. Petrucci, 104 Punkte

2. Scholtz, 100

3. Gagne, 91

4. Petersen, 78

5. Barbera, 63

6. Lewis, 56