Lukas Tulovic (1.): «Ich erwarte ein enges Rennen»

Lukas Tulovic steigerte sich am Samstag in Valencia deutlich

Intact-Junior-Fahrer Lukas Tulovic geht zuversichtlich in das einzige Moto2-EM-Rennen an diesem Wochenende in Valencia, er rechnet aber auch mit starker Gegenwehr von Alex Escrig und Senna Agius.

«Nach dem Debrief gestern Abend hatten wir für heute einiges an Arbeit und viel zu verbessern. Mein Ziel war, noch einmal eine halbe Sekunde nachzulegen. Das sah ich als realistisch und möglich an. Dass dann aber noch einmal eine Sekunde geht, hätte ich selbst nicht für möglich gehalten. Das hat mich sehr überrascht», gestand Lukas Tulovic nach seiner Pole-Zeit in 1:34,777 min und konnte sich dabei ein zufriedenes Schmunzeln nicht verkneifen. Im Vergleich dazu war seine persönliche Freitagsbestzeit eine 1:35,875 min.

Am Qualifying-Tag steigerte sich der EM-Leader auf Anhieb: «Der Speed am Morgen war unglaublich – raus aus der Box und direkt auf den Punkt abgerufen, das war wirklich sehr stark», unterstrich der Eberbacher gegenüber SPEEDWEEK.com. «Es hat mich wirklich sehr gefreut, welche Zeiten wir fahren konnten. Ich bin an diesem Wochenende zum ersten Mal in den 1:34-er-Zeiten hier in Valencia. Ein riesiges Dankeschön ans Team, wir haben wieder einmal ein sehr starkes Bike», so der Kalex-Pilot aus dem Liqui Moly Intact GP Junior Team.

Die erste Startreihe teilt sich Pole-Setter Lukas Tulovic für das 19-Runden-Rennen am Sonntag (Start: 13 Uhr) mit Alex Escrig (Yamaha Philippines Stylo) und Senna Agius (Promoracing). Zu sehen ist es auf dem offiziellen YouTube-Kanal der JuniorGP-Serie.

«Im zweiten Qualifying haben wir uns auf das Rennen konzentriert», schilderte Tulovic. «Die Pace sieht gut aus, wir können schön konstant in den 1:35er-Zeiten fahren. Es sieht aber auch bei den anderen zwei Jungs, die neben mir in der ersten Startreihe stehen, sehr stark aus. Ich erwarte morgen daher ein enges, spannendes Rennen mit vielen Zweikämpfen. Ich fühle mich aber stark auf dem Motorrad. Wir haben auch am Nachmittag noch einmal ein paar Kleinigkeiten gefunden, die mir für das Rennen morgen helfen. Wir sind schnell und wir haben die Pace. Ich bin zuversichtlich, dass wir um den Sieg kämpfen können.»

Moto2-EM, Valencia, Qualifying kombiniert (21. Mai):

1. Lukas Tulovic, Kalex, 1:34,777 min

2. Alex Escrig, Kalex, + 0,027 sec

3. Senna Agius, Kalex, + 0,568

4. Hector Garzo, MV Agusta, + 0,872

5. Xavier Cardelus, Kalex, + 1,059

6. Tommaso Marcon, Kalex, + 1,685

7. Roberto Garcia, Kalex, + 1,798

8. Piotr Biesiekirski, Kalex, + 1,949

9. Juan Rodriguez*, Yamaha, + 2,076

10. Mattia Rato, Kalex, + 2,180



Ferner:

19. Nicolas Czyba*, + 4,149

20. Kevin Orgis*, + 4,156



*= Klasse Superstock 600

JuniorGP Startzeiten, Valencia, Sonntag (21. Mai):

11.00 Uhr: Rennen 1 JuniorGP (18 Runden)

12.00 Uhr: Rennen 1 ETC (17 Runden)

13.00 Uhr: Rennen Moto2-EM (19 Runden)

14.00 Uhr: Rennen 2 JuniorGP (18 Runden)

15.00 Uhr: Rennen 2 ETC (17 Runden)