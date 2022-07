Minnesota: Scott Briody stirbt nach Unfall am Freitag

Das siebte Wochenende der MotoAmerica-Saison 2022 begann am Freitag mit schrecklichen Nachrichten. Im ersten Qualifying der Superstock-Klasse stürzte Scott Briody so schwer, dass er seinen Verletzungen erlag.

Das Rennwochenende der MotoAmerica in Minnesota begann am Freitag wie gewohnt mit den freien Trainings und Qualifyings. Auf dem Brainerd International Raceway kam es im ersten Qualifying der Superstock-Klasse zu einem folgenschweren Unfall.

Scott Briody stürzte mit seiner Kawasaki auf dem vier Kilometer langen Kurs in Minnesota ohne Fremdeinwirkung und verletzte sich schwer. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, er erlag seinen Verletzungen.

«Wir sind zutiefst traurig über den Tod von Scott Briody», sagte Chuck Aksland, COO von MotoAmerica. «Unsere Gedanken und Gebete gelten seiner Familie, seinem Team und dem MotoAmerica-Fahrerlager»

Briody wurde 50 Jahre alt. Der US-Amerikaner war Maschinenbauingenieur und führte eine eigene Firma. In der MotoAmerica war er seit drei Jahren aktiv, früher in der Supersport-Kategorie, zuletzt in der der 1000-ccm-Superstock-Klasse. Ein 16. Platz war dabei im Vorjahr sein bestes Ergebnis.

Alle weiteren Sessions am Freitag wurden aus Respekt Briody gegenüber abgesagt. Unser Mitgefühl gilt den Familien und Hinterbliebenen.