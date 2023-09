MotoAmerica, New Jersey: Überraschungen beim Finale

Im New Jersey Motorsports Park fand am vergangenen Wochenende das Finale der MotoAmerica 2023 statt. Regen sorgte für turbulente Rennen und für ungewöhnliche Ergebnisse. Die letzten Siege holte Yamaha.

Bereits seit dem drittletzten Event der MotoAmerica 2023 stand Jake Gagne (Yamaha) als Champion fest, auch auf den Plätzen 2 und 3 von Josh Herrin (Ducati) und PJ Jacobsen (BMW) änderte sich beim Finale im New Jersey Motorsports Park nichts mehr. Das letzte Rennwochenende der Saison 2023 lieferte dennoch so manche Überraschung.

Im Qualifying setzte sich Jacobsen vor Gagne, Matthew Scholtz (Yamaha) und Richie Escalante (Suzuki) durch. Ab Bobby Fong (Yamaha) auf Startplatz 5 betrug der Rückstand mehr als eine Sekunde.

Das erste Rennen verlief bei teils sintflutartigen Regenfällen chaotisch. Stürze und Ausritte neben die Strecke waren die Regel, die Zeitabstände riesig. Der elfte Saisonsieg von Gagne war dann eher normal, auch Platz 2 von dessen Teamkollegen JD Beach. Als Dritter fuhr aber BMW-Pilot Corey Alexander zum ersten Mal auf das Podium. Diverse Strafen beeinflussten das Ergebnis, unter anderem für Jacobsen und Scholtz.

Der zweite Lauf fand auf stellenweise feuchter Piste statt, was ebenfalls für ein turbulentes Rennen sorgte. Regenreifen waren die beste Wahl; Piloten, die auf Slicks setzten, gingen unter. Konkret betraf das Herrin und Scholtz, die beide stürzten.

Recht souverän setzte sich Beach an die Spitze und fuhr mit über 5 sec Vorsprung einen überzeugenden Sieg ein. Es war erst sein zweiter Sieg in der Superbike-Kategorie, der erste gelang Beach vor vier Jahren. Teamkollege Gagne wurde mit einem technischen Problem lediglich Vierter und verpasste erstmals in der Saison 2023 die Top-3. Das Podium komplettierten die BMW-Piloten Jacobsen und Alexander.

Während die Top-3 der Gesamtwertung unverändert blieben, verbesserten sich Scholtz und Escalante mit identischen 205 Punkten auf die Plätze 4 und 5. BMW-Star Cameron Beaubier, der die Saison nach einem schweren Sturz in Pittsburgh vorzeitig beendete, fiel auf Gesamtrang 6 zurück.

Stand nach 20 von 20 Rennen:

1. Gagne, Yamaha, 420 Punkte

2. Herrin, Ducati, 272

3. Jacobsen, BMW, 266

4. Scholtz, Yamaha, 205

5. Escalante, Suzuki, 205

6. Beaubier, BMW, 203

7. Alexander, BMW, 161

8. Gillim, Suzuki, 125

9. Yates, BMW, 106

10. Flinders, Yamaha, 92