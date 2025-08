Keanu Reeves stärkt MotoAmerica-Reichweite

V10 Entertainment sichert sich die weltweiten Distributionsrechte für die Live-Übertragungen der MotoAmerica-Serie. Gleichzeitig wird die Partnerschaft mit Keanu Reeves’ ARCH Motorcycle Racing weiter ausgebaut.

Die US-amerikanische Meisterschaft MotoAmerica wird künftig weltweit über V10 Entertainment verbreitet. Der Produzent der geplanten ARCH-Racing-Dokuserie rund um Keanu Reeves und Gard Hollinger hat einen exklusiven Vertrag über die globalen Distributionsrechte abgeschlossen.



Damit übernimmt V10 erstmals die Rolle eines externen Distributors für MotoAmerica und zeigt die Rennen der verschiedenen Klassen – darunter Superbike, Supersport, Stock 1000 und die spektakuläre Super Hooligan National Championship – dem internationalen Publikum.

Samantha Cooper, Head of Global Distribution bei V10 Entertainment, erklärt: «Die MotoAmerica hat in den vergangenen Jahren eine beeindruckende Entwicklung genommen. Mit dem Aufstieg von Gard und Keanus Team in der Super Hooligan National Championship sahen wir eine klare Chance, den Schwung des Sports weiter zu verstärken.»



Die laufende Saison umfasst zwölf Rennwochenenden in zehn US-Bundesstaaten, unter anderem auf Traditionsstrecken wie dem Daytona International Speedway und dem Circuit of The Americas. Neben den Live-Rechten erhält V10 auch Zugriff auf das komplette Content-Archiv der MotoAmerica.



Chuck Aksland, COO der MotoAmerica, sieht in der Kooperation einen wichtigen Schritt für die internationale Reichweite: «Die Partnerschaft mit V10 Entertainment ist ein bedeutender Meilenstein für die MotoAmerica. Wir wollen unseren Sport weiterentwickeln und die Sichtbarkeit des amerikanischen Motorrad-Rennsports erhöhen. Der Schwung ist spürbar – die Zuschauerzahlen vor Ort steigen, die digitalen Aufrufe wachsen kontinuierlich, und Projekte wie die ARCH-Dokuserie geben den Menschen einen einzigartigen Einblick in diesen Sport. Mit der erweiterten Zusammenarbeit können wir ein noch größeres Publikum auf der ganzen Welt erreichen.»



Auch V10-Präsident Carter Skeath schwärmt vom Potenzial der Serie: «Die MotoAmerica ist perfekt für das heutige Sportpublikum – rasant, emotional mitreißend und getragen von einer leidenschaftlichen Fangemeinde. Jedes Rennen liefert hochspannende Momente, die für Live-Konsum und digitale Verbreitung gemacht sind.»



Die Bekanntgabe folgt auf die kürzlich angekündigte gemeinsame Dokuserie über das ARCH Motorcycle Racing Team von Reeves und Hollinger, das 2025 in der Super Hooligan National Championship antritt. Die erste Staffel soll im ersten Quartal 2026 erscheinen und einen exklusiven Blick hinter die Kulissen des Teams gewähren.



Die MotoAmerica verzeichnet derzeit die erfolgreichste Saison seiner Geschichte – mit steigenden Zuschauerzahlen vor Ort und im TV, mehr als 2,5 Millionen digitalen Videoaufrufen und über 4 Millionen Social-Media-Followern. Es wird erwartet, dass die neue Partnerschaft mit V10 Entertainment diesen Aufwärtstrend weiter befeuert.