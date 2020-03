Supercross-WM

Supercross-WM in Indianapolis komplett abgesagt

Wegen des sich weiter ausbreitenden Coronavirus wurde die 11. Runde der Supercross-WM am kommenden Wochenende in Indianapolis und die Veranstaltung in Detroit eine Woche später abgesagt.

Ursprünglich sollte die 11. Runde der Supercross-WM in Indianapolis stattfinden, allerdings wurde diskutiert, die Veranstaltung ohne Zuschauer durchzuführen. Nun wurde gemeldet, dass die Veranstaltung auf Anweisung des Gouverneurs von Indiana, Eric Holcomb, nun doch komplett abgesagt werden musste. Auch die Absage der 12. WM-Runde in Detroit ist beschlossene Sache. Die Absage des 13. WM-Laufs in Seattle war bereits gestern bestätigt worden. Wie es mit der Supercross-WM weitergeht, ist derzeit völlig offen. Eli Tomac führt in der WM knapp mit 3 Punkten Vorsprung vor Ken Roczen.