US Nationals mit Ken Roczen (HRC): Neuer Kalender

Wegen des sich ausbreitenden Corona-Virus wurde ein neuer Terminkalender der US Nationals veröffentlicht. Die Outdoor-Motocrossmeisterschaften beginnen demnach erst Mitte Juni und enden Anfang September.

Unmittelbar nach der Absage des Auftakts der US Nationals in Hangtown wegen der Corona-Krise wurde nun der Kalender überarbeitet. Die US Nationals werden nach aktueller Planung in 11 Rennen ausgetragen:

Kalender der US-Nationals (Stand: 20.3.2020):

13.06. - Florida, Jacksonville (FL)

20.06. - High Point (PA)

27.06. - Southwick (MA)

04.07. - RedBud, Buchanan (MI)

11.07. - Thunder Valley, Lakewood (CO)

18.07. - Spring Creek, Millville (MN)

25.07. - Washougal (WA)

15.08. - Unadilla, New Berlin (NY)

22.08. - Budds Creek, Mechanicsville (MD)

29.08. - Ironman, Crawfordsville (IN)

05.09. - Pala (CA)