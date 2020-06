Salt Lake City 2: Shane McElrath siegt erneut

Shane McElrath übernahm in Salt Lake City die Tabellenführung in der Ostküstenmeisterschaft

Mit seinem zweiten Sieg in Folge übernahm Shane McElrath (Yamaha) die Führung in der US-Lites Ostküstenmeisterschaft. Chase Sexton (Honda) musste nach einem Crash eine Aufholjagd starten und kämpfte am Ende ums Podium.

6. Lauf zur US-Lites Ostküstenmeisterschaft in Salt Lake City: Colt Nichols gewann den Start vor seinem Teamkollegen Shane McElrath und Jace Owen. Der bisher Führende in der Ostküstenmeisterschaft, GEICO-Honda-Fahrer Chase Sexton, stürzte nach dem Zielsprung. Pierce Browne konnte nicht mehr ausweichen und kollidierte mit Sexton, der eine Aufholjagd von Platz 17 aus starten musste.

In Runde 7 übernahm Shane McElrath die Führung von Nichols, während Sexton bei seiner Aufholjagd auf P11 rangierte. Jeremy Martin fuhr ein starkes Rennen und setzte sich in Runde 4 gegen Jace Owen durch.

Sexton holte zwischenzeitlich rasant auf und kämpfte am Ende sogar noch mit seinem Teamkollegen Jeremy Martin um das Podium.

Mit seinem erneuten Sieg in Salt Lake City und Rang 4 von Chase Sexton konnte Shane McElrath die Spitze der US-Ostküstenmeisterschaft übernehmen.

Ergebnis 250SX East Finale Salt Lake City 2:

1. Shane McElrath (USA), Yamaha

2. Colt Nichols (USA), Yamaha

3. Jeremy Martin (USA), Honda

4. Chase Sexton (USA), Honda

5. Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki

6. Kyle Peters (USA), Honda



Stand US-Ostküstenmeisterschaft nach Runde 6 von 9:

1. Shane McElrath, 140

2. Chase Sexton, 140, (-0)

3. Garrett Marchbanks (USA), 118, (-22)

4. Jeremy Martin (USA), 105, (-35)

5. R.J. Hampshire (USA), 80, (-60)

6. Jo Shimoda (JPN), 77 (-63)