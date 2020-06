Zeitplan SX-WM Salt Lake City 2 mit Ken Roczen

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wird in Salt Lake City die 12. Runde der Supercross-WM ausgetragen. Das Finale wird in den frühen Morgenstunden gestartet.

Das Streckenlayout im Rice-Eccles Stadium von Salt Lake City wurde für den 12. Lauf zur Supercross-WM geändert. Diesmal geht es nach der langen Startgeraden in eine Rechtskehre. Die Finalrennen finden nach 22:00 Uhr Ortszeit statt. Zu dieser Tageszeit wird die Strecke nicht mehr so schnell austrocknen wie in Runde 11. Zur Erinnerung: Alle Fahrer haderten beim letzten Rennen mit Problemen wegen der schnell austrocknenden Strecke.

So können Sie die Supercross-WM in Salt Lake City 2 verfolgen:

Livetiming (kostenlos),

Livestream von www.supercrosslive.tv (Einzel-Event 29,99 US$, Saisonpass 129,99 US$)

Mittwoch, 3. Juni

Zeitplan Supercross-WM Salt Lake City 2*)

22:00 - Streckenbesichtigung

23:00 - 250SX East East Freies Training Gruppe B

23:15 - 250SX East Freies Training Gruppe A

23:30 - 450SX Freies Training Gruppe A

23:45 - 450SX Freies Training Gruppe B

Donnerstag, 4. Juni

Zeittraining:

00:05 - 250SX East Zeittraining Gruppe B

00:20 - 250SX East Zeittraining Gruppe A

00:35 - 450SX Zeittraining Gruppe A

00:50 - 450SX Zeittraining Gruppe B

01:35 - 250SX East Zeittraining Gruppe B

01:50 - 250SX East Zeittraining Gruppe A

02:05 - 450SX Zeittraining Gruppe A

02:20 - 450SX Zeittraining Gruppe B

Vorläufe 250 East:

04:05 - 250SX East Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)

04:19 - 250SX East Heat #2 (6 Min. + 1 Runde)

04:34 - 450SX Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)

04:48 - 450SX Heat #2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifyer 250 East:

05:18 - 250SX East LCQ-Rennen (5 Min. + 1 Runde)

05:29 - 450SX LCQ-Rennen (5 Min. + 1 Runde)

Finalrennen:

05:50 - 250SX East Finale (15 Min. + 1 Runde)

06:29 - 450SX Finale (20 Min. + 1 Runde)

WM-Stand nach 11 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 252

2. Ken Roczen, 244, (-8)

3. Cooper Webb, 220, (-32)

4. Justin Barcia, 210, (-42)

5. Jason Anderson, 189, (-63)

6. Malcolm Stewart, 164, (-88)

7. Justin Hill, 148, (-104)

8. Justin Brayton, 143, (-109)

9. Dean Wilson, 142, (-110)

10. Aaron Plessinger, 136, (-110)



*) Angaben in MESZ ohne Gewähr