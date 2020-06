Salt Lake City 3: Chase Sexton siegt im Schlamm

Chase Sexton übernahm mit seinem Sieg wieder die Führung in der US-Ostküstenmeisterschaft

Nach einem schweren Crash von Garrett Marchbanks (Kawasaki) musste das Finale zum 7. Lauf der US-Ostküstenmeisterschaft mit roter Flagge beendet und neu gestartet werden. Chase Sexton (Honda) nutzte die Gunst der Stunde.

7. Lauf der US-Ostküstenmeisterschaft im Schlamm von Salt Lake City. Nach einem Crash von Garrett Marchbanks (Kawasaki), der auf Rang 3 der Meisterschaft rangierte, musste das Finale mit roter Flagge abgebrochen werden. Titelaspirant Chase Sexton war zu diesem Zeitpunkt nach einem Crash zurückgefallen.

Nach dem Neustart setzte sich McElrath an die Spitze, doch er kollidierte mit einem Überrundeten und stürzte. Der direkt hinter ihm fahrende GEICO-Honda-Pilot Chase Sexton nutzte seine Chance, gewann das Rennen und setzte sich wieder an die Spitze der Ostküstenmeisterschaft

Alle Einzelheiten vom Finale des 7. Laufs zur Ostküstenmeisterschaft in Salt Lake City erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Chase Sexton gewinnt den Start vor Shane McElrath und Jo Shimoda, doch Sexton stürzt noch in der ersten Runde.



Noch 14 Min:

Shane McElrath übernimmt die Führung vor Shimoda, Owen, Peters und Brown.



Noch 12 Min.:

Garrett Marchbanks stürzt und muss auf der Strecke behandelt werden. Das Rennen wird mit roter Flagge abgebrochen.



Neustart:

McElrath gewinnt den Start vor Sexton und Nichols.



Noch 13 Min:

Sexton kann einen Fehler von McElrath nutzen und gelangt in Schlagdistanz zum Führenden.



Noch 11 Min:

McElrath kann sich nun wieder etwas absetzen und führt mit 6 Bikelängen Vorsprung.



Noch 10 Min:

Führungswechsel! McElrath kollidiert mit einem Überrundeten und geht zu Boden. Sexton übernimmt die Führung.



Noch 10 Min:

Sexton führt vor McElrath, Nichols, Brown, Peters und Swoll.



Noch 4 Min:

Chase Sexton führt mit 20 Sekunden Vorsprung vor McElrath.



Letzte Runde:

Chase Sexton gewinnt vor Shane McElrath und Colt Nichols.

Ergebnis 250SX East Finale Salt Lake City 3:

1. Chase Sexton (USA), Honda

2. Shane McElrath (USA), Yamaha

3. Colt Nichols (USA), Yamaha

4. Pierce Brown (USA), KTM

5. Kyle Peters (USA), Honda

6. Jalek Swoll (USA), Husqvarna

...

DNF: Garrett Marchbanks (USA), Kawasaki

DNS:. Jeremy Martin (USA), Honda

US-Ostküstenmeisterschaft nach Runde 7 von 9:

1. Shane McElrath, 166

2. Chase Sexton, 163, (-3)

3. Garrett Marchbanks (USA), 120, (-46)

4. Jeremy Martin (USA), 105, (-61)

5. Jalek Swoll (USA), 91 (-75)

6. Jo Shimoda (JPN), 89 (-77)