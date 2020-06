Supercross-WM-Lauf 13: Der Zeitplan am Sonntag

Am kommenden Sonntag geht die Supercross-WM in ihre 13. Runde. In Salt Lake City sind für das Wochenende Gewitter und Schauer vorhergesagt. Somit wird es im offenen Rice-Eccles Stadium veränderte Bodenbedingungen geben.

Am kommenden Sonntag findet der 13. Lauf zur Supercross-WM in Salt Lake City statt. Der Wetterbericht hat Regenschauer vorhergesagt. Im offenen Rice-Eccles Stadium könnte Ken Roczen (Honda) das Wetter möglicherweise in die Hände spielen, denn mit 13 Punkte Rückstand zu WM-Leader Eli Tomac (Kawasaki) hat Roczen jetzt Handlungsbedarf, wenn er noch um die WM-Krone mitfahren will. Bei Regen und Schlamm verfügt der Thüringer durch seine europäische Herkunft über mehr Erfahrung und hätte vielleicht sogar einen kleinen Vorteil gegenüber Tomac. Es bleibt also spannend in der Supercross-WM.

So können Sie die Supercross-WM in Salt Lake City 2 verfolgen:

Livetiming (kostenlos),

Livestream von www.supercrosslive.tv (Einzel-Event 29,99 US$, Saisonpass 129,99 US$)

Zeitplan Supercross-WM Salt Lake City 3*)

Sonntag, 7. Juni 2020

17:00 - Streckenbesichtigung

18:00 - 250SX Freies Training Gruppe B

18:15 - 250SX Freies Training Gruppe A

18:30 - 450SX Freies Training Gruppe A

18:45 - 450SX Freies Training Gruppe B



Zeittraining:

19:05 - 250SX Zeittraining Gruppe B

19:20 - 250SX Zeittraining Gruppe A

19:35 - 450SX Zeittraining Gruppe A

19:50 - 450SX Zeittraining Gruppe B

20:35 - 250SX Zeittraining Gruppe B

20:50 - 250SX Zeittraining Gruppe A

21:05 - 450SX Zeittraining Gruppe A

21:20 - 450SX Zeittraining Gruppe B



Vorläufe:

23:05 - 250SX Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)

21:19 - 250SX Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)



23:34 - 450SX Heat #1 (6 Min. + 1 Runde)

23:48 - 450SX Heat #2 (6 Min. + 1 Runde)



Montag, 8. Juni 2020

Last Chance Qualifyer 250 East:

00:19 - 250SX LCQ-Rennen (5 Min. + 1 Runde)

00:30 - 450SX LCQ-Rennen (5 Min. + 1 Runde)



Finalrennen:

00:50 - 250SX Finale (15 Min. + 1 Runde)

01:29 - 450SX Finale (20 Min. + 1 Runde)



WM-Stand nach 12 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 275

2. Ken Roczen, 262, (-13)

3. Cooper Webb, 246, (-29)

4. Justin Barcia, 225, (-50)

5. Jason Anderson, 208, (-67)

6. Malcolm Stewart, 180, (-95)

7. Justin Hill, 161, (-114)

8. Dean Wilson, 157, (-228)

9. Justin Brayton, 157, (-118)

10. Aaron Plessinger, 147, (-128)

*) Angaben in MESZ ohne Gewähr