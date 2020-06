Zach Osborne (P3): Podium nach 5 Wirbelbrüchen

Dass Husqvarna-Werksfahrer Zach Osborne nach 5 Wirbelbrüchen Ende Februar so stark zurückkommen würde, hat selbst Experten wie Ricky Carmichael überrascht. Für Osborne war Salt Lake City 2 das beste Saisonergebnis.

Was wir in Salt Lake City gestern Abend von Zach Osborne zu sehen bekamen, erschien beinahe wie ein Wunder. Zur Erinnerung: Zach Osborne war Ende Februar in einer Trainings-Session vor dem 9. WM-Lauf in Atlanta heftig gestürzt und brach sich unter anderem 5 (!) Wirbel. Die Corona-Zwangspause spielte dem Husqvarna-Werksfahrer in die Hände. Im Mai erklärte Osborne, dass er wieder zu 100% fit ist.

Nun schickte er sich an, seinen ersten Sieg in der Supercross-WM einzufahren. Nachdem er im Finale den 'holeshot' gezogen hatte, konnte er Fahrer wie Webb, Tomac, Anderson und Roczen auf Distanz halten. Erst als Tomac auf P3 liegend Druck auf den späteren Sieger Cooper Webb auf Rang 2 ausübte, erreichten sie Osborne, der 20 Runden lang Führungsarbeit leistete. In Runde 21 zeigte Osborne leichte Schwächen und rutschte in den Spitzkehren etwas weg. Webb und Tomac ließen sich nicht zweimal bitten und nutzten die Situation zu ihren Gunsten. Osborne fiel auf Rang 3 zurück.

Dennoch: Rang 3 war mit Abstand das beste Saisonergebnis für Osborne. Nur letztes Jahr in East Rutherford schaffte der Ostküsten-Champion von 2018 mit Rang 2 ein noch besseres Ergebnis.

«Das Finale war wirklich gut», erklärte Osborne auf dem Podium. «Vielleicht habe ich heute einen möglichen Sieg verschenkt, aber am Ende war es doch ein Ergebnis, auf dem man aufbauen kann. ich fühlte mich den ganzen Tag über gut und auch im Team herrscht eine gute Atmosphäre. Wir haben alle 3 Husqvarnas in die Top-10 gebracht, das war unglaublich. Ich bin wirklich stolz darauf, was wir als Team heute Abend hier geleistet haben.»

Osbornes Teamkollege Jason Anderson beendete das Rennen auf Rang 4 vor Ken Roczen. Dean Wilson kam auf Rang 6 ins Ziel.

In der WM-Tabelle rangiert Osborne auf Platz 11, nur 3 Punkte von den Top-10 entfernt.

Ergebnis Supercross-WM in Salt Lake City 2:

1. Cooper Webb (USA), KTM

2. Eli Tomac (USA), Kawasaki

3. Zach Osborne (USA), Husqvarna

4. Jason Anderson (USA), Husqvarna

5. Ken Roczen (GER), Honda

6. Dean Wilson (GBR), Husqvarna

7. Malcolm Stewart (USA), Honda

8. Justin Barcia (USA), Yamaha

9. Justin Brayton (USA), Honda

10. Justin Hill (USA), Honda

WM-Stand nach 12 von 17 Rennen:

1. Eli Tomac, 275

2. Ken Roczen, 262, (-13)

3. Cooper Webb, 246, (-29)

4. Justin Barcia, 225, (-50)

5. Jason Anderson, 208, (-67)

6. Malcolm Stewart, 180, (-95)

7. Justin Hill, 161, (-114)

8. Dean Wilson, 157, (-228)

9. Justin Brayton, 157, (-118)

10. Aaron Plessinger, 147, (-128)

11. Zach Osborne, 144, (-131)