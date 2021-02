Colt Nichols gewinnt Indy 2, Lawrence verletzt

Colt Nichols holt in Indianapolis seinen dritten Sieg in Folge

Nach zwei heftigen Stürzen Training und im Vorlauf konnte Jett Lawrence (Honda) nicht zum Finale von Indianapolis-2 antreten. Meisterschafts-Leader Colt Nichols (Yamaha) nutzte seine Chance und holte seinen 3. Sieg.

5. Lauf zur Supercross-Ostküstenmeisterschaft in Indianapolis: Jett Lawrence konnte im Finale von Indianapolis-2 nicht antreten, nachdem er im Training und später im Vorlauf zweimal heftig gestürzt war. Der Australier trat zwar zum Last Chance Rennen an und gewann dieses auch. Seine Schmerzen im Schulterbereich waren danach so groß, dass er auf den Start ins Finale verzichten musste. Über die Schwere seiner Verletzungen und darüber, ob der Australier länger ausfällt, liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Michael Mosiman (GASGAS) gewann den Start, kollidierte in Runde 8 mit einem gestürzten und überrundeten Fahrer, kam ins Straucheln und wurde zur leichten Beute von Colt Nichols, der seine Meisterschaftsführung damit weiter ausbauen konnte. Mosiman kam am Ende auf P3 ins Ziel und liegt nun auch in der Meisterschaft auf dem dritten Rang. Lawrence fiel auf Platz 5 zurück. der Australier hat nun 39 Punkte Rückstand zur Spitze.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Ostküstenmeisterschaft von Indianapolis-2 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Michael Mosiman gewinnt den Start vor Colt Nichols und Christian Craig. In der ersten Kurve gehen mehrere Fahrer zu Boden, darunter Jo Shimoda.



Noch 13 Min:

Mosiman führt mit 1,4 Sekunden Vorsprung vor Nichols und Craig.



Noch 6 Min:

Führungswechsel! Leader Oldenburg kollidiert mit einem überrundeten Fahrer, kann aber einen Crash gerade noch vermeiden. Colt Nichols kann die Situation zu seinen Gunsten nutzen und in Führung gehen.



Noch 5 Min:

Nichols führt vor Craig und Mosiman. Thomas Do hat ein Problem mit seinem Bike. Der Franzose fällt zurück.



Noch 4 Min:

Craig geht an Mosiman vorbei auf Rang 2.



Noch 3 Min:

Nichols kann seine Führung auf 3,9 Sekunden ausbauen.



Letzte Runde:

Die Zielflagge wird eine Runde zu früh geschwenkt. Nichols ist überrascht, aber das Rennen wird abgebrochen.

Ergebnis 250SX East Finale Indianapolis-2:



1. Colt Nichols (USA), Yamaha

2. Christian Craig (USA), Yamaha

3. Michael Mosiman (USA), GASGAS

4. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki

...

19. (DNF): Thomas Do (FRA), KTM

20. (DNF) Mitchell Oldenburg (USA), Honda

DNS: Jett Lawrence (AUS), Honda

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

DNS: Austin Forkner (USA), Kawasaki

DNS: RJ Hampshire (USA), Husqvarna

DNS: Max Vohland (USA), KTM

Meisterschaftsstand nach Runde 5:



1. Colt Nichols, 122

2. Christian Craig, 111, (-11)

3. Michael Mosiman, 97, (-25)

4. Jo Shimoda, 96, (-26)

5. Jet Lawrence, 83, (-39)

...

11. Thomas Do, 51