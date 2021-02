Cooper Webb (3./KTM): «Man brauchte Geduld»

Cooper Webb stand in Indanapolis auf dem Tagespodium

Als Dritter beim SX-Event in Indianapolis betrieb Cooper Webb Schadensbegrenzung. Der KTM-Pilot liegt in der WM-Tabelle nur sechs Punkte hinter Leader Ken Roczen (Honda).

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Indianapolis/Indiana die 4. Runde der Supercross-WM 2021 ausgetragen. Mit dem Sieg baute Honda-Star Ken Roczen seine Gesamtführung um fünf Punkte aus und liegt nun sechs Punkte vor Cooper Webb.

Für den KTM-Piloten begann das Hauptrennen mit einem mäßigen Start denkbar schlecht. In den Top-10 liegend kam der 25-Jährige schnell bis auf Platz 6 nach vorne, um sich im Verlauf des turbulenten Rennens den dritten Platz zu sichern.

«Mein Start war ok, aber in den ersten Kurven wurde ich durchgereicht. Die anderen sind direkt an die Spitze – und sie sind hervorragend gefahren», musste Webb zugeben. «Ich steckte auf dem fünften Platz fest, auch weil Überholmanöver sehr schwierig waren. Man musste geduldig sein und auf Fehler warten.»

«Ich habe mich mächtig reingekniet», versicherte der US-Amerikaner. «Adam Cianciarulo und ich hatten am Ende einen guten Kampf und ich konnte den dritten Platz einfahren. Eine solch komfortable Position darf man aber Ken [Roczen] und Eli [Tomac] nicht einräumen – wir konnten heute Abend sehen, was sie daraus machen.»