Ken Roczen: Jubel nach erstem Sieg als «Daddy»

Honda-HRC-Star Ken Roczen schwebt nach seinem hart erkämpften Supercross-Sieg in Indianapolis auf Wolke 7 und hat einen besonderen Joker.

Ken Roczen holte in einem dramatischen Rennen Samstagnacht in Indianapolis seinen ersten Supercross-Saisonsieg. Für den 26-jährigen gebürtigen Thüringer war es der erste Supercross-Triumph als Jung-Familienvater, nachdem er zuletzt einen Sieg bei einer Überrundung im Finish noch verloren hatte..

Roczen, der aktuell auch die WM-Tabelle anführt, reist derzeit mit seiner Gattin Courtney und Sohnemann Griffin von Schauplatz zu Schauplatz. Die Familie verbringt am Renntag viel Zeit in der jeweiligen Arena, dabei ist der kleine Griffin längst zum Liebling der Szene geworden.

Die Familie Roczen wurde nach dem Sieg von KR94 von Gratulationen überhäuft. Gattin Courtney hatte nach der Zieldurchfahrt in Indy Freudentränen in den Augen. Roczen bestätigt, dass er – getrieben durch Sohn Griffin – das Racing nun viel entspannter angeht.

Ken Roczen selbst war nach de Sieg erleichtert und nahezu euphorisch: «Was für eine epische Nacht! Wir haben das ganze Rennen über gekämpft und ich bin absolut überwältigt, dass ich das Rennen noch gewinnen konnte, nachdem ich von der Piste gesprungen bin und Eli (Tomac; Anm. der Red.) vorbeilassen musste.»

«Ich konnte die Führung wieder übernehmen und sie bis zur Zielflagge halten. Ich werde das jetzt ein wenig sacken lassen und es richtig aufnehmen. Dann wird es schon wieder Zeit, erneut loszulegen. Ich möchte mich auch bei all meinen Freunden und Fans für die Unterstützung bedanken.» Der zweite Event in Indianapolis findet am Dienstag statt.

Ergebnis SX-WM, Indianapolis-1:

1. Ken Roczen (D), Honda

2. Eli Tomac (USA), Kawasaki

3. Cooper Webb (USA), KTM

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

5. Zach Osborne (USA), Husqvarna

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha

7. Jason Anderson (USA), Husqvarna

8. Joey Savatgy (USA), KTM

9. Aaron Plessinger (USA), Yamaha

10. Marvin Musquin (F), KTM

11. Malcolm Stewart (USA), Yamaha

12. Justin Brayton (USA), Honda

13. Justin Barcia (USA), GASGAS

14. Broc Tickle (USA), Honda

15. Martin Davalos (USA), KTM

16. Justin Bogle (USA), KTM

17. Vince Friese (USA), Honda

18. Brandon Hartranft (USA), Suzuki

19. Benny Bloss (USA), Honda

20. Kyle Chisholm (USA), Yamaha

WM-Stand nach 4 von 17 Rennen:



1. Ken Roczen (D), Honda, 86

2. Cooper Webb (USA), KTM, 80, (-6)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 77, (-9)

4. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 70, (-16)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 69, (-17)

6. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 67, (-19)

7. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 63, (-23)

8. Justin Brayton (USA), Honda, 62, (-24)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 61, (-25)

10. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 58, (-28)