Nate Thrasher (Yamaha) gewinnt, Max Anstie verletzt

Mit einem 3-3-2-Ergebnis und trotz einer Fingerverletzung gewann Star Racing Yamaha Pilot Nate Thrasher den 5. Lauf der US-Ostküsten-Meisterschaften in Birmingham. Max Anstie stürzte im Qualifying und brach sich das Bein

5. Lauf der 250 ccm US-Ostküsten-Meisterschaften, Triple Crown Event in Birmingham (Alabama): Der britische Yamaha-Werksfahrer Max Anstie, der die Meisterschasften bis zur 4. Runde angeführt hatte und vor dem Rennen in Birmingham mit nur einem Punkt Rückstand auf Platz 2 rangierte, stürzte im Qualifying und zog sich dabei einen Bruch des linken Wadenbeins zu. Die Session wurde nach dem Unfall mit roter Flagge abgebrochen und Anstie von der Medical Crew von der Strecke gebracht. Damit musste sich der Brite aus dem Titelkampf verabschieden.

Husqvarna-Werksfahrer RJ Hampshire zog den Holeshot zum ersten Finale vor Tom Vialle (KTM). Vialle kam in einer Sprungsektion aus dem Rhythmus, so dass Seth Hammaker (Kawasaki) an ihm vorbeiging. Hammaker stürzte aber direkt in der folgenden Rechtskehre und verursachte einen Massencrash. Der Pro Circuit Kawasaki-Werksfahrer kämpfte sich vom Ende des Feldes wieder bis auf den 9. Platz nach vorne und gewann danach auch die beiden folgenden Finalrennen.

RJ Hampshire erwischte im dritten Finale keinen optimalen Start und wurde von vor ihm gestürzten Fahrern in der ersten Kurve nach dem Start aufgehalten. Diesmal musste also der Husqvarna-Werksfahrer eine Aufholjagd starten. Er schaffte es bis auf den 5. Platz. Damit hatte er mit einem 1-2-5-Ergebnis 8 Punkte auf seinem Konto und lag gleichauf mit Nate Thrasher (Yamaha) mit einem 3-3-2-Ergebnis. Thrasher, der noch immer an einem gebrochenen Finger laboriert, wurde wegen seines besseren Resultats im dritten Lauf Gesamtsieger von Birmingham vor RJ Hampshire und Tom Vialle.

Vialle bleibt nach 5 absolvierten Rennen Tabellenführer und konnte wegen des verletzungsbedingten Ausfalls von Max Anstie seine Führung in Birmingham sogar weiter ausbauen. Er führt nun mit einem Vorsprung von 10 Punkten vor RJ Hampshire und Seth Hammaker. Der verletzte Anstie fiel auf Tabellenrang 4 zurück.

Am kommenden Wochenende starten in Seattle wieder die Westküsten-Piloten. Der 6. Lauf der Ostküstenmeisterschaften findet am 6. April in Foxborough statt.

Ergebnis Birmingham 250 East:



1. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 3-3-2

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 1-2-5

3. Tom Vialle (F), KTM, 2-5-3

4. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 9-1-1

5. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 8-7-4

6. Max Vohland (USA), Yamaha, 4-6-10

7. Chance Hymas (USA), Honda, 6-10-6

8. Cullin Park (USA), Honda, 10-9-7

9. Hardy Munoz (USA), Yamaha, 7-11-8

10. Austin Forkner (USA), Triumph, 11-8-9

…

DNQ: Max Anstie (GB), Yamaha

Tabellenstand 250 East nach Event 5:



1. Tom Vialle (F), KTM, 99 Punkte

2. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 89, (-10)

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 86, (-13)

4. Max Anstie (GB), Yamaha, 78, (-21)

5. Nate Thrasher (USA), Yamaha, 78, (-21)

6. Chance Hymas (USA), Honda, 66, (-33)

7. Cullin Park (USA), Honda, 62, (-37)

8. Daxton Bennick (USA), Yamaha, 60, (-39)

9. Max Vohland (USA), Yamaha, 56, (-43)

10. Carson Mumford (USA), Honda, 51, (-48)