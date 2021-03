Zeitplan & Vorschau: Arlington-3 mit Roczen und Thury

Die Supercross-WM geht an diesem Wochenende in Arlington/Texas in ihre 12. Runde und WM-Leader Cooper Webb (KTM) geht mit einem Vorsprung von 12 Punkten ins Rennen. Auch in der 250er Klasse bleibt es spannend.

Die Supercross-WM geht an diesem Wochenende im AT&T Stadium von Arlington/Texas in ihre 12. Runde. Der deutsche HRC-Star Ken Roczen wird versuchen, sich auf seine Stärken zu besinnen und den Rückstand von 12 Punkten zu WM-Leader Cooper Webb (KTM) zu verkürzen. Dazu gehören gute Starts und seine überlegene Fahrtechnik in den Whoops. In diesen Bereichen konnte Roczen gegenüber seinen Gegnern immer wieder Boden gutmachen. Das Rennen von Arlington-3 ist nun schon das sechste Rennen dieser Saison auf texanischem Boden, doch im 'Lone Star State' hatte der Deutsche in diesem Jahr wenig Glück. Falls er aber am Samstag diese Serie mit einem guten Ergebnis durchbricht, wäre er wieder im Rennen um die Meisterschaftskrone. Ein gutes Ergebnis bedeutet für Roczen in erster Linie, vor WM-Leader Webb ins Ziel zu kommen.

WM-Stand nach Runde 11 von 17:



1. Cooper Webb (USA), KTM, 249

2. Ken Roczen (D), Honda, 237, (-12)

3. Eli Tomac (USA), Kawasaki, 213, (-36)

4. Justin Barcia (USA), GASGAS, 195 (-54)

5. Aaron Plessinger (USA), Yamaha, 169, (-80)

6. Malcolm Stewart (USA), Yamaha, 162, (-87)

7. Jason Anderson (USA), Husqvarna, 153, (-95)

8. Dylan Ferrandis (F), Yamaha, 137, (-112)

9. Marvin Musquin (F), KTM, 135, (-114)

10. Zach Osborne (USA), Husqvarna, 123, (-126)

250-West: Knappe Kiste an der Spitze

Der australische HRC-Star Hunter Lawrence konnte am letzten Dienstag nicht nur seinen ersten Sieg in einem US-Supercrossfinale feiern, sondern nach der Penalty des bisherigen Spitzenreiters Cameron McAdoo (Kawasaki) auch gleich noch die Meisterschaftsführung übernehmen. Doch die Top-3 trennen nur 2 Punkte und auch Garrett Marchbanks ist mit 8 Punkten Rückstand auf Rang 4 ebenfalls noch in Schlagdistanz zur Spitze. In dieser stark besetzten Serie herrscht also weiterhin enorm viel Spannung und es war Dominique Thury, der am letzten Dienstag seinen ersten Finaleinzug in ein US-Supercross-Event schaffte, und zwar mit einem Sieg im Hoffnungslauf. Der Hoffnungslauf der 250er-Westküstenmeisterschaft am kommenden Sonntag beginnt übrigens um 2:11 mitteleuropäischer Zeit!

Meisterschaftsstand nach Runde 4:



1. Hunter Lawrence, 84

2. Cameron McAdoo , 83, (-1)

3. Justin Cooper, 82, (-2)

4. Garrett Marchbanks, 76, (-8)

5. Jalek Swoll, 74, (-10)

6. Seth Hammaker, 67, (-17)

...

28. Dominique Thury, 6, (-78)

So können Sie die Rennen live verfolgen:

Livetiming

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan (MEZ): 12. Lauf zur Supercross-WM, Arlington-3

Samstag, 20. März 2021

17:30 - 19:00: Freies Training

19:10 - 23:00: Qualifikationstraining

Sonntag, 21. März 2021

Vorläufe 250SX:

01:06: 250SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

01:20: 250SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Vorläufe 450SX:

01:34: 450SX Vorlauf 1 (6 Min. + 1 Runde)

01:48: 450SX Vorlauf 2 (6 Min. + 1 Runde)

Last Chance Qualifying (LCQ):

02:11: 250SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

02:22: 450SX LCQ (5 Min. + 1 Runde)

Finals:

02:50: 250SX Main Event (15 Min. + 1 Runde)

03:23: 450SX Main Event (20 Min. + 1 Runde)