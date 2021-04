Haarsträubender Crash von Cameron McAdoo (Kawasaki)

Das Finale der 250 Lites Westküstenmeisterschaft musste nach einem haarsträubenden Crash von Cameron McAdoo (Kawasaki) abgebrochen werden. McAdoo trat mit demoliertem Bike zum Neustart an und erreichte noch Rang 3.

Dass Cameron McAdoo (Kawasaki) nach einem solchen Crash wieder aufsteht, sich auf sein Bike setzt und aufs Podium fährt, grenzt an ein Wunder. Der Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer sprang in einer Rhythmussektion zu weit und verlor komplett die Kontrolle über sein Motorrad. Mit dem Oberkörper voran über dem Lenker schlug er mit dem Vorderrad in die Auffahrt des folgenden Brücken-Tables ein. Dabei gerieten seine Beine zwischen Vorderrad und Gabel. McAdoo kam nicht mehr vom Motorrad weg. Das Bike überschlug sich mitsamt dem Fahrer, der wie angekettet zu sein schien. Am Boden wird auch der Fahrer getroffen. In Rodeo-Manier wurden Bike und Fahrer spektakulär in die Höhe katapultiert und blieben auf der Plattform liegen. Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen.

McAdoo saß eine Weile benommen am Streckenrand, humpelte dann mit Hilfe der 'medical crew' vom Table herunter und schickte sich an, am Neustart teilzunehmen. Die Ärzte checkten ihn in Hinblick auf eine Gehirnerschütterung. Sie stellten ihm Fragen, die er alle beantworten konnte: Erst nach seinem Namen, dann dem Ort und schließlich nach dem Unfallhergang. Nachdem ihm die Ärzte die Freigabe für das Rennen erteilt hatten, setzte er sich auf sein demoliertes Bike. Die Mechaniker versuchten noch am Startgatter, den verbogenen Lenker notdürftig zu richten. Die Einzelheiten zu dem Regelwerk, das seine Teilnahme am Neustart ermöglichte, sind im Video erläutert.

McAdoo startete ohne Front-Nummernschild und katapultierte sich nach dem Neustart prompt in die Spitzengruppe. Am Ende schaffte er es mit Rang 3 sogar aufs Podium und hat jetzt mit 9 Punkten Rückstand zu Leader Justin Cooper sogar noch intakte Titelchancen.

TV-Co-Moderator Ricky Carmichael kommentierte die Situation mit den Worten: «So etwas habe ich noch nicht gesehen. Der Junge hatte einen solch schweren Unfall, wird durch die Luft katapultiert und kann danach ein solches Rennen zeigen - unglaublich!»

Ergebnis SX West Atlanta-2:



1. Justin Cooper (USA), Yamaha

2. Hunter Lawrence (AUS), Honda

3. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

4. Nate Trasher (USA), Yamaha

5. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

6. Mitchell Harrison (USA), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 7 von 9:



1. Justin Cooper, 157

2. Cameron McAdoo , 148, (-9)

3. Hunter Lawrence, 141, (-16)

4. Seth Hammaker, 121, (-36)