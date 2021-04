Erneut Rennabbruch in Atlanta: Nate Thrasher gewinnt

Das Finale der US Lites Westküstenmeisterschaft von Atlanta-3 musste nach einem Crash, in den erneut Cameron McAdoo (Kawasaki) verwickelt war, mit roter Flagge abgebrochen werden. Danach stürzte McAdoo erneut mehrfach.

8. Lauf zur Lites-Westküstenmeisterschaft in Atlanta-3: Cameron McAdoo (Kawasaki) , der noch von den Nachwirkungen seines Horrorsturzes vom Dienstag litt, stürzte erneut heftig im Qualifikationstraining. Er rutschte beim Absprung aus und musste sich in vom Motorrad trennen. Fahrer und Bike flogen in hohem Bogen zu Boden. Der angeschlagene McAdoo hatte Glück, dass er sich keine weiteren schweren Verletzungen zuzog. Für den Tag in Atlanta-3 war er dennoch angezählt.

Mit P7 im Vorlauf qualifizierte sich McAdoo für das Finale und stürzte in diesem Rennen dreimal. Nach dem ersten Crash musste das Rennen abgebrochen und neu gestartet werden. Chris Blose musste ins Krankenhaus abtransportiert werden.

Das Drama nahm auch nach dem Neustart seinen Lauf: McAdoo startete gut, touchierte aber in den Whoops das Heck seines Teamkollegen Seth Hammaker, der nach einem Fehler strauchelte. Erneut rappelte er sich auf, bevor ihm diesmal Garrett Marchbanks (Yamaha) in einer Rechtskehre die Spur querte, beide Fahrer kollidierten und stürzten. Danach konnte McAdoo auf P13 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Nate Thrasher, der dasRennen am letzten Samstag nach einem Sieg im Last Chance Qualifying überraschend gewann, konnte dieses Kunststück in Atlanta-3 tatsächlich wiederholen. Er musste erneut ins LCQ, startete dennoch gut und ging im Finale in Runde 2 an seinem Teamkollegen Justin Cooper vorbei in Führung zum Tagessieg.

Mit Rang 2 in Atlanta-3 konnte sich Cooper an der Tabellenspitze weiter absetzen und er führt nun mit 20 Punkten vor Hunter Lawrence (Honda), der im Zweikampf mit McAdoo ebenfalls stürzte, im Rennen aber noch auf P4 nach vorne fuhr. McAdoo fiel nach seinen Stürzen auf Tabellenrang 3 zurück.

Dominique Thury (Yamaha) verpasste leider erneut den Einzug ins Finale: Der Schneeberger qualifizierte sich auf Rang 23 für das Abendprogramm. Er startete auf P7 in den Vorlauf, fiel zunächst auf P8, später auf P11 zurück und beendete das Rennen nach Crash oder Fehler, so dass er erneut den beschwerlichen Weg durchs Last Chance Qualifying gehen musste. Dort startete er auf Rang 10, fuhr auf P8 nach vorne, fiel auf P11 zurück und verfehlte schließlich auf P10 den Finaleinzug.

Am kommenden Wochenende geht es in Salt Lake City mit der Ostküstenmeisterschaft weiter. Die Protagonisten der Westküstenmeisterschaft treffen sich dann in zwei Wochen zum East-West-Showdown.

Alle Einzelheiten vom Finale der Lites-Westküstenmeisterschaft von Atlanta-3 erfahren Sie im nachfolgenden Renn-Stenogramm:



Start:

Justin Cooper gewinnt den Start. Cameron McAdoo strauchelt in einer Sprungkombination, wird während des Sprungs von anderen Fahrern an Kopf und Schulter getroffen und stürzt. Chris Blose landet auf dem Bike von McAdoo, stürzt und bleibt regungslos auf der Strecke liegen. Das Rennen wird erneut mit roter Flagge abgebrochen. McAdoo kann mit zerrissenem Shirt am Neustart teilnehmen. Blose wird ins Medical Center gebracht.



Neustart:

Cooper gewinnt den Start erneut vor Thrasher, Swoll, Hammaker und McAdoo.



Noch 14 Min:

Lawrence kollidiert mit dem Hinterrad von McAdoo, stürzt und fällt zurück.



Noch13 Min:

Thrasher geht in Führung. Hammaker strauchelt in den Whoops, der folgende McAdoo stürzt und fällt auf P9 zurück.



Noch 10 Min:

McAdoo kollidiert zum dritten Mal. Garrett Marchbanks attackiert ihn hart, fährt ihm vors Vorderrad, beide gehen zu Boden.



Noch 8 Min:

Thrasher führt vor Cooper, Hammaker, Swoll, Peters, Lopes und Lawrence. McAdoo rangiert nach seinem dritten Crash auf P17.



Noch 5 Min:

Thrasher führt mit 6 Sekunden Vorsprung vor Cooper und Hammaker.



Noch 2 Min:

Thrasher kann seinen Vorsprung auf 7 Sekunden ausbauen.



Letzte Runde:

Nate Thrasher gewinnt vor Justin Cooper, Seth Hammaker und Hunter Lawrence.

Ergebnis SX West Atlanta-3:



1. Nate Thrasher (USA), Yamaha

2. Justin Cooper (USA), Yamaha

3. Seth Hammaker (USA), Kawasaki

4. Hunter Lawrence (AUS), Honda

5. Kyle Peters (USA), Honda

6. Jalek Swoll (USA), Husqvarna

7. Enzo Lopes (USA), Honda

8. Mitchell Harrison (USA), Honda

9. Dilan Schwartz (USA), Suzuki

10. Coty Schock (USA), Honda

11. Derek Kelly (USA), GASGAS

12. Cedric Soubeyras (F), GASGAS

13. Cameron McAdoo (USA), Kawasaki

14. Pierce Brown (USA), GASGAS

...

18. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 9:



1. Justin Cooper, 180

2. Hunter Lawrence, 160, (-20)

3. Cameron McAdoo , 158, (-22)

4. Seth Hammaker, 142, (-38)

5. Jalek Swoll, 138, (-42)

6. Nate Thrasher, 127, (-53)

7. Garrett Marchbanks, 125, (-55)