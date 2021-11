Nique Thury unterstützen und Minibike gewinnen

Alle Fans können Dominique Thury (Yamaha) bei seinem kommenden US-Supercross-Auftritt nun auch direkt unterstützen und mit etwas Glück sogar eine Yamaha TT-R 110 im Spezialdesign gewinnen.

Dominique Thury bereitet sich derzeit auf seine zweite US-Supercross-Saison vor. Er startet für das Team 'Club MX', muss aber seine Einsätze überwiegend selbst bzw. mit Hilfe seiner Sponsoren finanzieren. Auch die Fans können durch den Erwerb von Merchandising-Artikeln einen Beitrag leisten.

Nun startet Thury gemeinsam mit Yamaha und den Weber-Werken eine neue Aktion und bietet zum Preis von 10 € Lose an. Verlost wird ein Minibike Yamaha TT-R 110 im Weberwerke- und DT64 Design.

Die Erlöse aus dem Losverkauf kommen zu 100% Nique Thury zu Gute. Wer mehrere Lose erwirbt, vervielfacht seine Gewinnchance auf das Motorrad.

Der Gewinner des Minibikes wird am 25. Januar 2022 gezogen und im Nique Thury USA Vlog am 31. Januar 2022 auf dem Youtube-Kanal der Weber-Werke bekannt gegeben. Zusätzlich wird der Gewinner per e-mail kontaktiert.

Das oder die Tickets können z.B. bequem per Paypal bezahlt werden. Zusätzlich wird eine Versandgebühr für das Ticket in Höhe von 2,20€ erhoben.

Zum Thury Minibike Gewinnticket.