Jason Anderson: Tomac-Ersatz bei Kawasaki

Jason Anderson in grün

Der ehemalige Supercross-Weltmeister Jason Anderson wechselt für die kommende Saison von Husqvarna zu Kawasaki, wo er den abgewanderten Eli Tomac ersetzt.

Durch den Wechsel von Eli Tomac von Kawasaki zu Yamaha ergeben sich in den USA weitere Rochaden. Die bedeutendste betrifft natürlich Tomacs Platz bei den Grünen, den ab der kommenden Saison Jason Anderson einnehmen wird. Der 28-Jährige aus Edgewood in New Mexiko hat 2018 mit dem Gewinn des Supercross-WM-Titels seinen bisher größten Erfolg feiern können.

«El Hombre», wie Anderson wegen seiner Herkunft auch genannt wird, hat bereits einige Trainingssessions mit der Werks-Kawa hinter sich – sowohl auf Motocross- als auch auf Supercross-Pisten. Auch gemeinsame Trainings mit seinem neuen Teamkollegen Adam Cianciarulo standen bereits auf dem Programm. Der 30. September war Andersons letzter Arbeitstag bei Husqvarna.

Der Mann mit den Wuschelhaaren hat sich in einem umfangreichen Statement bei Husqvarna für insgesamt sieben gemeinsame Jahre bedankt. Davor war er bereits ein Jahr auf einer KTM unterwegs. «Ich möchte allen dort danken, sind dort wie eine Familie für mich. Es war ein steiniger Weg. Roger de Coster und Robert Jonas sind dann hinzu gekommen. Wir haben gemeinsam mein großes Ziel erreicht, sie alle haben mir dabei geholfen. Ich habe mein ganzes Leben dafür gearbeitet.»

«Auch Aldon Baker, der Trainer, war wunderbar, ich habe sehr viel gelernt. Husqvarna ist ein Werk, mit dem ich gerne auch bis zum Ende meiner Karriere zusammen geblieben wäre. Mit Aldon bin ich ja immer noch sehr eng verbunden. Ich bin jetzt aber bereit, wieder was Großes zu erreichen, ganz rauf zu kommen. Ich will noch etwa fünf Jahre weiter fahren», kündigte Anderson an, der bei Husqvarna von Malcolm Stewart ersetzt wird.