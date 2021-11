Kalender der US Nationals 2022 veröffentlicht 08.11.2021 - 23:38 Von Thoralf Abgarjan

Der Kalender der US Nationals 2022 wurde veröffentlicht

Die US Nationals beginnen am 28 Mai, werden über 12 Runden ausgetragen und enden am 3. September. Auch im nächsten Jahr werden starke Europäer am Start erwartet, vielleicht sogar Antonio Cairoli (KTM).