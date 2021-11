Mike Alessi (Honda): Horrorcrash in Glen Helen

Bei einem internationalen Veteranenrennen in Glen Helen (Kalifornien) krachte US-Altstar Mike Alessi bei einem weiten Sprung in den Rücken eines anderen Fahrers. Das Rennen wurde mit roter Flagge abgebrochen.

Dass sich ein Haudegen wie Mike Alessi zu Ruhe setzt, kann sich wahrscheinlich ohnehin niemand vorstellen. Am letzten Wochenende fanden auf dem legendären Kurs von Glen Helen (Kalifornien) die 'World VET championships' statt, eine Veteranenmeisterschaft, zwar ohne offiziellen WM-Status aber durchaus international besetzt. Bei dieser Art von Veranstaltungen werden bisweilen merkwürdige Rennformale ausgetragen. Zwei Klassen starteten jeweils in einem Rennen.

Mike Alessi, wegen seiner Starterqualitäten auch bekannt als 'Mr. Holeshot', ist mit 33 Jahren nicht wirklich der Prototyp eines Veterans. Zum Vergleich: Antonio Cairoli, der zuletzt noch Grands-Prix gewann und am letzten Sonntag erneut auf dem Podium stand, ist bereits 36 Jahre alt. In Glen Helen starteten neben der 30+ Pro Klasse auch die Piloten der 50+ Klasse, die teilweise eine Minute pro Runde langsamer waren als die Ex-Profis der 30+.

Ein Fahrer der 50+ wechselte an einem 30-Meter-Sprung vergleichsweise langsam rollend von der rechten auf die linke Fahrbahnseite. Alessi nahte von hinten heran, nahm den Sprung voll, nicht ahnend, dass der vor ihm rollende Fahrer die Seite wechseln würde. Alessi, der noch immer mit seiner Startnummer 800 unterwegs ist, sprang ihm voll in den Rücken. Beide Piloten stürzten schwer. Alessi flog mit einem Vorwärtssalto ab, konnte sich aber einigermaßen schnell wieder aufrappeln. Der getroffene Pilot blieb regungslos am Boden liegen und musste an der Strecke behandelt werden. Das Rennen wurde sofort mit roter Flagge abgebrochen. Untersuchungen ergaben später bei dem getroffenen Fahrer keine ernsten Verletzungen. Beide Piloten hatten wahrlich Glück.

Durch den Abbruch des Laufs und den Neustart hatte Alessi jedoch die Chance, das Rennen unter Schmerzen wieder aufzunehmen und trotz des heftigen Zwischenfalls souverän zu gewinnen.

In dieser Klasse stand übrigens auch ein alter Bekannter aus Österreich am Start: Michael Staufer, der in den 2010er Jahren in der MX3 WM sowie den ADAC MX Masters aktiv war. Staufer belegte in Glen Helen Rang 6.

Ergebnis VETs Championship 30+ PRO Glen Helen



1. Mike Alessi (USA), Honda, 1-1

2. Jason Potter (USA), GASGAS, 2-2

3. Sean Lipanovich (USA), KTM, 3-3

...

6. Michael Staufer (A), KTM, 7-6

Der Crash von Mike Alessi in Glen Helen.