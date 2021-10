Überraschung: Aaron Plessinger wird KTM-Werksfahrer

Der Wechsel von Aaron Plessinger vom Star Racing Yamaha Werksteam in das Red Bull KTM Factory Team ist eine faustdicke Überraschung. Plessinger ist in den USA einer der Publikumslieblinge.

Nach dem Ende der Saison 2021 in den USA gab es einige spektakuläre Teamwechsel: Eli Tomac wechselte vom Kawasaki-Werksteam zu Star Racing Yamaha, das ebenfalls Factory Status hat. Jason Anderson wechselte vom Husqvarna-Werksteam zu Kawasaki. Alex Martin geht in das privat geführte Team 'Club MX', wo auch der deutsche Glücksritter Dominique Thury seine Teamheimat hat. Malcolm Stewart verließ Star Racing Yamaha und wurde Husqvarna-Werksfahrer.

Mit Tomac und Ferrandis ist das Star Racing Yamaha Team für die kommende Saison bestens aufgestellt. Aaron Plessinger führte dort in der letzten Saison trotz guter Leistungen eher ein Schattendasein neben Ferrandis. Er ergriff die Chance und wechselte ins Red Bull KTM Werksteam an die Seite von Cooper Webb und Marvin Musquin.

Aaron Plessinger ist einer der Publikumslieblinge in den USA. Während Cooper Webb im Paddock doch eher wie ein streng gescheitelter Versicherungsvertreter daherkommt, der seine Sponsorentexte gut auswendig gelernt hat und selbige stoisch wiederholt, ist Plessinger ein echter Cowboy: Unrasiert, die langen Haare zottelig und dabei stets einen lässigen Spruch auf den Lippen. So etwas lieben die Amerikaner. Plessinger erhielt von KTM einen Zweijahresvertrag und wird sowohl in der Supercrossmeisterschaft als auch im Bereich Motocross antreten.

«Um ehrlich zu sein, kann ich etwas frischen Wind in das Team bringen», erklärte der 25-Jährige. «Als Kind bin ich viel auf KTM unterwegs gewesen. Ich kehre jetzt also zu meinen Wurzeln zurück und werde dabei viel Spaß haben, aber diesmal auf der KTM 450 SX-F.»

Gleichzeitig wird Plessinger damit auch zu Startrainer Aldon Baker wechseln. «Aldon hat über die Jahre schon so viele Champions aufgebaut. Diese Gelegenheit will ich nicht verstreichen lassen. Ich hoffe, dass ich meine Limits weiter verschieben und meine Fahrtechnik verbessern kann, wenn ich gemeinsam mit den anderen Top-Fahrern trainiere.»

Plessingers Mechaniker bei KTM wird übrigens Jade Dungey sein, der Bruder von Ryan Dungey.