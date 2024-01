Jordon Smith (Yamaha) gewinnt Schlammrennen

Der zweite Lauf der US-Westküstenmeisterschaften im offenen Oracle Stadium von San Francisco versank nach kräftigen Regenfällen im Schlamm. Jordon Smith (Star Racing Yamaha) gewann und übernahm die Tabellenführung.

2. Lauf der US-Lites-Westküsten-Meisterschaften im offenen Oracle Stadium von San Francisco: Die anhaltenden Regenfälle an der US-Westküste hatten den Kurs in eine Schlammwüste verwandelt. Tabellenführer RJ Hampshire (Husqvarna) strauchelte im Finale bereits auf der Startgeraden und fiel weit zurück. Star Racing Yamaha Werksfahrer Jordon Smith übernahm die Spitze und hatte unter den schwierigen Bedingungen im Schlamm die besten Sichtbedingungen. Am Ende kam Levi Kitchen (Kawasaki) noch einmal näher an den führenden Smith heran, doch Smith behielt die Übersicht und gewann das Finale mit einem knappen Vorsprung von 0,9 Sekunden.

Jo Shimoda (Honda) der in dieser Saison zu den Titelaspiranten zählte und bereits beim Saisonauftakt in Anaheim mit Problemen haderte, konnte den ersten Vorlauf vor dem späteren Sieger Jordon Smith gewinnen. Im Finalrennen blieb der Japaner aber schon in der ersten Runde im tiefen Schlamm hängen und musste das Rennen aufgeben.

Garrett Marchbanks setzte sich am Ende gegen seinen Club-MX-Teamkollegen Phil Nicoletti durch und erreichte das Podium.

Mit seinem Sieg in San Francisco übernahm Jordon Smith zugleich die Meisterschaftsführung in der US-Westküstenmeisterschaft. Er führt mit 5 Punkten Vorsprung vor Levi Kitchen. Anaheim-1-Sieger RJ Hampshire konnte nach zahlreichen Problemen auf Rang 9 nur noch Schadensbegrenzung betreiben und fiel auf Tabellenrang 3 zurück.

Das nächste Rennen der US-Westküsten-Meisterschaften findet am kommenden Wochenende in San Diego statt.

Ergebnis 250 West Supercross San Francisco 1

1. Jordon Smith (USA), Yamaha

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki

3. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

4. Phil Nicoletti (USA), Yamaha

5. Carson Mumford (USA), Honda

6. Anthony Bourdon (F), Suzuki

7. Joshua Varize (USA), GASGAS

8. Hunter Yoder (USA), Kawasaki

9. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

10. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

…

18. Nate Thrasher (USA), Yamaha

19. Maximus Vohland (USA), Kawasaki

...

21. (DNF) Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS

22. (DNF) Jo Shimoda (J), Honda

Meisterschaftsstand 250 West nach Runde 2

1. Jordon Smith (USA), Yamaha, 47

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 42, (-5)

3. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 38, (-9)

4. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 35, (-12)

5. Carson Mumford (USA), Honda, 29, (-18)

6. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 27, (-20)

7. Julien Beaumer (USA), KTM, 27, (-20)

8. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 26, (-21)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 26 (-21)

10. Joshua Varize (USA), GASGAS, 22, (-25)

11. Maximus Vohland (USA), Kawasaki, 20, (-27)

12. Phil Nicoletti (USA), Yamaha, 18, (-29)

13. Jo Shimoda (J), Honda, 18, (-29)