Nate Thrasher (Yamaha) gewinnt in San Diego

Auch der dritte Lauf der US Westküstenmeisterschaften in San Diego (Kalifornien) fand unter schwierigen Bedingungen im Schlamm statt. Star Racing Yamaha Werksfahrer Nate Thrasher gewann vor Garrett Marchbanks.

3. Lauf der US-Westküsten-Meisterschaften im Schlamm von San Diego: RJ Hampshire (Husqvarna) zog im Finale den Holeshot und führte das Rennen 7 Runden lang an, doch nach einem Fehler konnte der ebenfalls gut gestartete Club MX Yamaha Pilot Garrett Marchbanks die Führung übernehmen.

Der gut aufgelegte Marchbanks hatte zuvor bereits den zweiten Vorlauf gewonnen und konnte die Führung im Finale dann auch 5 Runden lang behaupten, bevor er etwas unglücklich in den tief ausgefahrenen Spurrinnen von einem Überrundeten aufgehalten wurde, eine Sprungkombination nicht erwischte und die Führung an Star Racing Yamaha Werksfahrer Nate Thrasher abgeben musste.

RJ Hampshire, der bis zur vorletzten Runde um eine Podiumsplatzierung kämpfte, rutschte am Ende in einer Linkskurve weg, ging zu Boden und fiel auf P6 zurück. Nate Thrasher gewann das Finale mit einem Vorsprung von 1,2 Sekunden vor Privatfahrer Garrett Marchbanks.

Jordon Smith hatte auf P3 im Ziel einen Rückstand von 5,1 Sekunden. Er konnte seine Tabellenführung in der US Westküstenmeisterschaft verteidigen und führt die Tabelle vor dem 4. Lauf in Anaheim mit einem Vorsprung von 8 Punkten an.

Der japanische HRC-Werksfahrer Jo Shimoda haderte in San Diego erneut mit seinen Starts und kämpfte sich im Finale von P10 auf Rang 4 nach vorne. Damit verbesserte sich Shimoda in San Diego auf den 7. Tabellenrang.

Nach einem Trainingsunfall nicht am Start war Pro Circuit Kawasaki Werksfahrer Maximus Vohland.

Ergebnis 250 West Supercross San Diego

1. Nate Thrasher (USA), Yamaha

2. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha

3. Jordon Smith (USA), Yamaha

4. Jo Shimoda (J), Honda

5. Levi Kitchen (USA), Kawasaki

6. RJ Hampshire (USA), Husqvarna

7. Mitchell Oldenburg (USA), Honda

8. Ryder DiFrancesco (USA), GASGAS

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki

10. Anthony Bourdon (F), Suzuki

...

DNS: Maximus Vohland (USA), Kawasaki

Meisterschaftsstand 250 West nach Runde 3

1. Jordon Smith (USA), Yamaha, 67

2. Levi Kitchen (USA), Kawasaki, 59, (-8)

3. Garrett Marchbanks (USA), Yamaha, 57, (-10)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 54, (-13)

5. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 41, (-26)

6. Anthony Bourdon (F), Suzuki, 39, (-28)

7. Jo Shimoda (J), Honda, 36, (-31)

8. Carson Mumford (USA), Honda, 36, (-31)

9. Hunter Yoder (USA), Kawasaki, 36 (-31)

10. Julien Beaumer (USA), KTM, 33, (-34)