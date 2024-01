Erster Heat-Race-Sieg für Jorge Prado (GASGAS)

Der spanische MXGP-Weltmeister Jorge Prado (GASGAS) holte beim 2. Lauf der US Supercross-Meisterschaften in San Francisco seinen ersten Laufsieg. Nach P7 im Finale ist er nun auf Tabellenrang 9 vorgerückt.

Die Bedingungen im Oracle Park von San Francisco, dem zweiten Lauf der US Supercross-Meisterschaften, waren hart und das erste Schlammrennen der Saison forderte seinen Tribut. MXGP-Weltmeister Jorge Prado, der sich nach eigenen Angaben nicht als Schlammspezialist bezeichnet, konnte aber unter den widrigen Bedingungen in San Francisco im Heat Race seinen ersten Laufsieg verbuchen.

«Ich hatte einen guten Start und konnte eine gute Pace halten. Ich blieb konstant und holte meinen ersten Heat-Race-Sieg überhaupt! Darüber bin ich super glücklich, zumal ich kein großer Schlammspezialist bin», erklärte der Spanier.

Im Finale lief es nicht ganz so gut, aber er sicherte sich am Ende mit Rang 7 einen Top-10-Rang in der Meisterschaftstabelle. «Im Finale fiel dann das Gate sehr schnell und ich hatte einen schlechten Start. Danach konnte ich mich nur langsam nach vorn kämpfen», sagt Prado, der auf P9 aus der ersten Runde kam. «Ich wollte nur auf dem Bike bleiben und nicht stürzen. Das war mein Ziel, daher bin ich mit dem siebten Platz sehr zufrieden.» Mit dem Ablauf eines Supercross-Events fühlt sich Prado nun auch schon besser vertraut. «Ich habe das Gefühl, dass ich mich nach dem letzten Wochenende an das Format gewöhnt habe, was für mich eine große Umstellung ist. Insbesondere das Erlernen einer neuen Strecke in acht oder neun Runden war eine echte Herausforderung.»

Am kommenden Wochenende wird Prado in San Diego seinen vorerst letzten US-Auftritt haben, denn sein Exkurs in die USA war nur für die ersten drei Meisterschaftsrunden geplant. Danach will Prado in Europa mit der WM-Vorbereitung beginnen.

Ergebnis Supercross San Francisco:

1. Chase Sexton (USA), KTM

2. Eli Tomac (USA) Yamaha

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Shane McElrath (USA), Suzuki

5. Aaron Plessinger (USA), KTM

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Jorge Prado (E), GASGAS

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9. Jett Lawrence (AUS), Honda

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:

1. Chase Sexton (USA), KTM, 45

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 38, (-7)

3. Eli Tomac (USA) Yamaha, 35, (-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 35, -(10)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 33, (-12)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32, (-12)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 32, (-12)

8. Cooper Webb (USA), Yamaha, 27, (-18)

9. Jorge Prado (E), GASGAS, 24, (-21)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24, (-21)