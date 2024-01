Aaron Plessinger (KTM) holt ersten Sieg in San Diego

Red Bull KTM Werksfahrer Aaron Plessinger feierte beim 3. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften in San Diego seinen ersten Karriere-Erfolg und übernahm damit zugleich die Tabellenführung. Ken Roczen stürzte.

3. Lauf der US-Supercross-Meisterschaften im Snapdragon Stadium von San Diego (Kalifornien): Nach dem Schlammrennen in San Francisco gab es nun schon das zweite Wochenende in Folge erneut ein Regenrennen. Ken Roczen (HEP Progressive Suzuki) hatte mit einer Rundenzeit von 52,027 Sekunden die schnellste Qualifikationszeit in den feuchten aber noch einigermaßen griffigen Boden gebrannt. Seinen Vorlauf beendete der Deutsche auf Rang 2 hinter Red Bull KTM Werksfahrer Aaron Plessinger.

Nach dem Start ins Finale ging Roczen direkt in Führung, während Tabellenführer Chase Sexton (KTM) schon in der ersten Runde mit Malcolm Stewart (Husqvarna) kollidierte, so dass beide Piloten stürzten und das Rennen vom Ende des Feldes aufnehmen mussten. Eli Tomac (Yamaha) und Jett Lawrence (Honda) hatten keinen guten Start und gingen vom Mittelfeld aus ins Rennen. Eli Tomac kollidierte mit Christian Craig (Husqvarna) und strauchelte danach in einer der tiefen Spurrinnen. Damn würgte er sein Motorrad ab und fiel in der zweiten Runde ebenfalls bis ans Ende des Feldes zurück.

Zwischenzeitlich hatte Justin Barcia (GASGAS), der noch vor einer Woche mit gesundheitlichen Problemen haderte, die Verfolgung von Leader Roczen aufgenommen, doch der Deutsche kontrollierte das Rennen weiterhin von der Spitze, während Barcia in Runde 4 von dem auf P3 gestarteten und gut aufgelegten Aaron Plessinger (KTM) abgefangen wurde.

In Runde 8 war Plessinger dann am Hinterrad von Leader Roczen und setzte den Suzuki-Piloten unter Druck. In einer Linkskehre stach Plessinger innen hinein, so dass Ken am Absprung der nächsten Hügels wegrutschte und hart zu Boden ging. Glücklicherweise blieb er von schweren Verletzungen verschont, doch er musste zunächst sein Motorrad wieder in Gang setzen und mit verbogenem Lenker direkt die Box ansteuern. Der Boxenstopp kostete ihm so viel Zeit, dass er bereits von Leader Plessinger überrundet wurde.

Nachdem Ken Roczen das Rennen wieder aufgenommen hatte, konnte er nur noch Schadensbegrenzung betreiben und beendete das Rennen auf dem enttäuschenden 12. Platz. Angesichts seiner Gesamtleistung wäre ohne diesen Crash erneut ein Podium drin gewesen, aber Schlammrennen sind eben auch ein Lotteriespiel und Roczen hatte nun zweimal hintereinander Pech.

Cooper Webb (Yamaha) startete im Bereich der Top-5, fuhr ein konstantes Rennen und setzte sich in Runde 9 gegen Justin Barcia (GASGAS) durch. Am Ende holte Aaron Plessinger seinen ersten Supercross-Sieg in der 450er Klasse mit einem knappen Vorsprung von 2,1 Sekunden vor Cooper Webb. Justin Barcia wurde mit einem Rückstand von 22 Sekunden Dritter. Mit seinem ersten Sieg übernahm Plessinger in San Diego zugleich die Tabellenführung.

Jett Lawrence (Honda) startete in San Diego mit einem Handicap, denn am Pressetag, dem Freitag vor dem Rennen, erwischte er eine Sprungkombination nicht gut, schlug bei der Landung in den Gegenhang ein und wurde von seinem Motorrad katapultiert. Im Finale von San Diego rangierte er angeschlagen von diesem Crash im Bereich der Top-5 und legte sich dann im Finale mit Jason Anderson (Kawasaki) an. Nach dem Rennen beschwerte sich Anderson beim Australier über dessen Aktion. Jett Lawrence beendete das Rennen auf P5, Anderson auf Trang 5.

Der als Meisterschaftsführender angereiste Chase Sexton (KTM) beendete das Rennen nach seinem Crash in der ersten Runde auf P8 und verlor damit die Tabellenführung an seinen Teamkollegen Plessinger, der beim nächsten Rennen in Anaheim mit dem 'redplate' des Meisterschaftsführenden antreten wird.

Dritter in der Tabelle nach 3 absolvierten Läufen ist Jett Lawrence (Honda) mit einem Rückstand von 4 Punkten. Ken Roczen hat auf Tabellenrang 8 einen Rückstand von 18 Punkten.

Der amtierende MXGP-Weltmeister Jorge Prado (GASGAS) beendete das Finale auf P11, Tomac kam hinter Sexton auf P9 ins Ziel und Dylan Ferrandis (Honda) zeigte auf P6 erneut eine konstante Leistung.

Ergebnis Supercross San Diego:

1. Aaron Plessinger (USA), KTM

2. Cooper Webb (USA), Yamaha

3. Justin Barcia (USA), GASGAS

4. Jett Lawrence (AUS), Honda

5. Jason Anderson (USA), Kawasaki

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Hunter Lawrence (AUS), Honda

8. Chase Sexton (USA), KTM

9. Eli Tomac (USA) Yamaha

10. Dean Wilson (GB), Husqvarna

11. Jorge Prado (E), GASGAS

12. Ken Roczen (D), Suzuki

13. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

…

19. (DNF) Malcolm Stewart (USA), Husqvarna

Meisterschaftsstand nach Runde 3 von 17:

1. Aaron Plessinger (USA), KTM), 60

2. Chase Sexton (USA), KTM, 59, (-1)

3. Jett Lawrence (AUS), Honda, 56, (-4)

4. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 49, (-11)

5. Cooper Webb (USA), Yamaha, 49, (-11)

6. Dylan Ferrandis (F), Honda, 49, (-11)

7. Eli Tomac (USA) Yamaha, 48, (-12)

8. Ken Roczen (D), Suzuki, 42, (-18)

9. Justin Barcia (USA), GASGAS, 40, (-20)

10. Jorge Prado (E), GASGAS, 35, (-25)