Ken Roczen (Suzuki/P3): «Das schwerste Schlammrennen»

Die Schlammschlacht von San Francisco begann für Ken Roczen (Suzuki) mit einem Drama. Er zog den Holeshot, hatte Sichtprobleme und würgte sein Motorrad ab. Danach fuhr er von ganz hinten bis auf Platz 3 nach vorne.

«Es war ein verrückter Tag in San Francisco», erklärte der deutsche HEP Progressive Suzuki Pilot nach seinem ersten Podium in dieser Saison beim zweiten Lauf der US-Supercross-Meisterschaften 2024. «Dieses Rennen war zweifellos eines der schwersten Schlammrennen, die ich je im Supercross gefahren bin», erklärte der Deutsche.

«Zunächst einmal war ich froh, dass ich den Vorlauf mit einem dritten Platz überstanden habe. Ich wollte keinesfalls in das LCQ (last chance qualifyer), denn wir alle wissen, dass so etwas bei diesen Bedingungen sehr schnell passieren kann.»

Roczen legte im Finale einen Super-Start hin. Die erste Kurve erreichte er als Führender, während es hinter ihm heftig rumpelte. «Ich bin als Führender in die erste Kurve eingebogen, hatte aber sofort Sichtprobleme und konnte die Abreißfolie nicht abziehen. Ich war völlig blind, habe das Motorrad abgewürgt und musste am Ende wie ein Depp stehenbleiben. Ich konnte es nicht fassen, denn so ein Start war der Schlüssel zu einem erfolgreichen Abend.»

'Kickstart-Kenny' musste sein Motorrad also wieder mit Muskelkraft in Bewegung setzen, was ihm zum Glück schnell gelang. Nun musste er dem Feld hinterhereilen. «Nachdem ich das Motorrad angetreten hatte, habe ich mich sofort an die Arbeit gemacht. Ich schaffte es vom letzten bis auf den 3. Platz und sicherte mir so mein erstes Podium im Jahr 2024.»

In der Meisterschaft konnte sich Roczen nach zwei absolvierten Rennen um 3 Plätze verbessern. Er rangiert mit 12 Punkten Rückstand zu Tabellenführer Chase Sexton (KTM) auf Rang 7.

Ergebnis Supercross San Francisco:

1. Chase Sexton (USA), KTM

2. Eli Tomac (USA) Yamaha

3. Ken Roczen (D), Suzuki

4. Shane McElrath (USA), Suzuki

5. Aaron Plessinger (USA), KTM

6. Dylan Ferrandis (F), Honda

7. Jorge Prado (E), GASGAS

8. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki

9. Jett Lawrence (AUS), Honda

10. Hunter Lawrence (AUS), Honda

Meisterschaftsstand nach Runde 2 von 17:

1. Chase Sexton (USA), KTM, 45

2. Jett Lawrence (AUS), Honda, 38, (-7)

3. Eli Tomac (USA) Yamaha, 35, (-10)

4. Aaron Plessinger (USA), KTM), 35, -(10)

5. Dylan Ferrandis (F), Honda, 33, (-12)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 32, (-12)

7. Ken Roczen (D), Suzuki, 32, (-12)

8. Cooper Webb (USA), Yamaha, 27, (-18)

9. Jorge Prado (E), GASGAS, 24, (-21)

10. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 24, (-21)