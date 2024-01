Chase Sexton (KTM): Sieg und Kampfansage

Red Bull-KTM-Neuling Chase Sexton sicherte seinem neuen Arbeitgeber im Schlamm-Chaos von San Francisco den ersten Saisonsieg – und wetzte damit sogar an die Tabellenspitze.

Das Schlamm-Gewühl im Oracle Park von San Francisco war Samstag auch eine echte Lotterie, in welcher KTM-Neuling Chase Sexton am Ende am cleversten agierte. Der Titelverteidiger sicherte sich im zweiten Rennen seinen Premieren-Sieg für die orange Marke aus Mattighofen.

Sexton war bereits im Qualifying stark aufgestellt, sicherte sich hinter Red Bull-KTM-Teamkollegen Aaron Plessinger P2. Plessinger fuhr dann im Finale auf P5 hinter dem starken Suzuki-Duo Shane McElrath und Ken Roczen. Die Karten waren völlig neu gemischt, Anaheim-Dominator Jett Lawrence musste dies mit mehreren Ausrutschern erkennen.

Der 24-jährige Sexton zeigte sich euphorisch: «Ich muss mich beim Team bedanken. Sie haben so viel reingesteckt und hart gearbeitet, um mich dorthin zu bekommen wo ich sein muss.»

Sexton bekennt aber auch, dass er seine große Steigerung gerne auch auf trockener Piste gezeigt hätte: «Ich bin ein wenig enttäuscht, dass dieses Event am Ende ein Schlammrennen war, denn der Fortschritt den wir von der vergangenen zu dieser Woche gemacht haben, ist ziemlich verrückt.»

Der regierende Champion aus Illinois wirkt aber dennoch hoch zufrieden: "«Ich bin wirklich überwältigt von diesem Sieg. Es fühlt sich großartig an, dieses Ergebnis jetzt zu liefern.» Jetzt zeit der Supercross-Tross weiter nach San Diego, mit Sexton als Leader und Plessinger auf P4. Ken Roczen fehlen in der Tabelle trotz Pech in Anaheim nur sechs Punkte auf P2.